Son Dakika Haberleri: Volta ve Vicdan ile aramada 35 kilo ersar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Volta ve Vicdan ile aramada 35 kilo ersar ele geçirildi

Volta ve Vicdan ile aramada 35 kilo ersar ele geçirildi

2 saat önce

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 35 kilogram kubar esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin 600 TL ele geçirildi.

Volta ve Vicdan ile aramada 35 kilo ersar ele geçirildi, System.String[]

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 35 kilogram kubar esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin 600 TL ele geçirildi. Jandarma, şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organiza Suçlarla Mücadele ekipleri, Saruhanlı'ya bağlı Mütevelli Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Eve dün akşam operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde, özel eğitimli narkotik köpekleri 'Volta' ve 'Vicdan' ile arama yapıldı. Aramada evin önündeki arazide, siyah bidonlar arasına çuvallarla gizlenmiş toplam 35 kilogram kubar esrar bulundu. Evde de uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin 600 TL ele geçirildi. Jandarma, operasyon sırasında evde bulunmayan A.V. (33) ve C.V.'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.


Saruhanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:20 Kaynak: DHA
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