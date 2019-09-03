Son Dakika Haberleri: Voltran'ı oluşturduk
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Voltran'ı oluşturduk

9 saat önce

Şarkı için Hande Ünsal ve Serkan Balkan'la stüdyoya giren Soykan, "Uzun süredir aradığım ekibi buldum, birlikte Voltran'ı oluşturduk. Hande ve Bade harika bir şarkı yazdı, Serkan Balkan da çok iyi bir düzenleme yaptı.

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Şarkı için Hande Ünsal ve Serkan Balkan'la stüdyoya giren Soykan, "Uzun süredir aradığım ekibi buldum, birlikte Voltran'ı oluşturduk. Hande ve Bade harika bir şarkı yazdı, Serkan Balkan da çok iyi bir düzenleme yaptı. Çok heyecanlıyım! Şarkımı en kısa sürede sevenlerimle buluşturmak istiyorum" dedi.

Serkan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:29 
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