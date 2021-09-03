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Volumetrik modüler yapı yeni trend haline geldi - Son Dakika

Volumetrik modüler yapı yeni trend haline geldi

03.09.2021 09:21
Volumetrik modüler yapı yeni trend haline geldi, System.String[]

Modüler inşaatın bir türü olan volumetrik modüler yapı, yeni trend oldu.

Modüler inşaatın bir türü olan volumetrik modüler yapı, yeni trend oldu.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, volumetrik modüler yapı hacimsel modüllerin saha dışında bir fabrika ortamında üretilmesi ve ardından ana yapıyı inşa etmek için modüllerin bir araya getirilmesi ile ortaya çıkıyor.

Hacimsel modüler inşaat olarak adlandırılan volumetrik yapılar, modüler inşaatın bir türü olarak öne çıkarken, tüm volumetrik yapılar, üretimi bakımından esasen modüler yapılar olup, tüm modüler yapılar volumetrik olmuyor.

Volumetrik inşaat ve modüler inşaat arasında farklar bulunuyor. Genel perspektifte, farklı kullanım amaçları ve sektörel talepler olsa dahi, modüler yapı türleri benzer üretim teknolojisi ve inşaat süreçlerinden geçiyor. Dorçe bünyesinde çalışan 150 mimar ve mühendis ile sahip olduğu 40 yıldan fazla tecrübesiyle Ar-Ge departmanı ve kendi bünyesindeki fizibilite & tasarım yetenekleriyle projenin gerekliliklerine ve müşteri taleplerine bağlı olarak bir veya birden fazla tarafı açık modülleri proje kapsamında üretebiliyor.

Volumetrik yapıların fizibilite ve tasarım sürecinin hatasız olması gerekiyor. Bu, proje inşaat sürecinin başarılı bir şekilde sahada yürütülmesinin ve tamamlanmasının tartışmasız ön koşulunu oluşturuyor. Bu kapsamda Dorçe Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile tasarım, üretim, inşaat ve işletme faaliyetleri, geleneksel yöntemlerin yanı sıra, çağın gerektirdiği şekilde Modern İnşaat Yöntemleri (MMC – Modern Methods of Construction) kullanılarak, volumetrik inşaat için gerekli olabilecek projenin tüm yaşam döngüsünü kurum içinde yönetiliyor.

Volumetrik inşaat projeleri, diğer inşaat türlerinden daha kısa sürede ve öngörülen maliyette tamamlanıyor

Açıklamaya göre, Dorçe Prefabrik, volumetrik inşaat ile 5 büyük avantaj sağlıyor. Volumetrik yapılar söz konusu olduğunda genellikle her modülün montajında geleneksel yapı sistemlerine göre daha az malzeme kullanılırken, ham madde ve malzeme kullanımı üretimin her aşamasında kontrollü bir üretim ortamında sürpriz maliyetlere yer verilmeden hatasız bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda volumetrik inşaat, daha az malzeme ile işverenin ve yatırımcının hedefinin ötesinde yaşam ömrüne ve proje için ön görülen mukavemete sahip yapılar olarak karşımıza çıkıyor.

Volumetrik inşaat projeleri, diğer inşaat türlerinden daha kısa sürede ve öngörülen maliyette tamamlanıyor. Modüler inşaatın faydaları, sorunsuz bir şekilde yürütülen tasarla-inşa et sürecinin bir sonucu olarak nitelendiriliyor.

Bu çerçevede Dorçe, volumetrik yapı projeleri için işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak ne olduğunu anlamak adına öncelikli olarak iki tarafın da ekibini bir araya getiriyor. Dorçe'nin mimar, mühendis ve tasarım ekibinin geri kalanı, inşaat sürecine girerken projenin tam olarak nasıl tamamlanacağına dair inşaat programı temellerini oluşturuyor.

Tasarım süreci ve onayları tamamlandığında, şantiyede temel hazırlığı ile saha dışında modül üretimi eş zamanlı olarak başlıyor.

Tasarım eksiksiz olduğundan, inşaat kontrollü bir ortamda tamamlandığından ve tasarımdan bina kurulumuna kadar inşaat sürecinin her bölümü firma tarafından denetlendiğinden, volumetrik modüler yapı projeleri maliyet etkin olacak ve hatasız bir şekilde tam zamanında tamamlanıyor.

Volumetrik inşaat, çevre dostu etkisiyle daha az atık üretiyor

Dorçe'nin alanında uzman ekibiyle modüllerin içi istenen şekilde şekillendirilebiliyor. Proje sahasının coğrafi ve iklim koşulları, herhangi bir inşaat sürecinin en zorlu unsuru olarak öne çıkarken, hafif bir yağmur bile projeleri günlerce geciktirip maliyetlerin artmasına neden olabiliyor.

Bu durum, gelişen teknoloji ve yapı malzemelerinin birleşiminde volumetrik modüler yapılarla birlikte bir sorun olmaktan tamamen çıkıyor.

Bunun nedeni, işin büyük kısmının kontrollü fabrika ortamında tamamlanması olarak açıklanırken, volumetrik saha dışı inşaatın bütçeye katkı sağlayan başka bir faydası ise her birimin yapımının tekrarlanabilir olması olarak belirtiliyor.

Bunların yanı sıra volumetrik inşaat çevre dostu etkisiyle daha az atık üretiyor.

Prefabrik modüler çelik binaların sürdürebilirliğine katkı sağlayan bir diğer unsur ise prefabrik modüler inşaat sürecinin çoğunluğu saha dışında/ ön-üretimli olarak gerçekleşmesi olarak nitelendirilirken, projenin çevreye ve sahaya olan olumsuz etkileri önemli ölçüde minimize ediliyor.

Böylece, sahada ihtiyaç duyulan araç ve ağır ekipman sayısı ve kullanımı azalırken daha az çevre kirliliği ve iş güvenliğinin artması gibi kazanımlar da ortaya çıkıyor.

Eksi 40 derecede Volumetrik Konaklama Tesisi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, hız ve dirayet gerektiren, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda tamamlanması gereken yapılar için volumetrik modüler sistemler kullanılıyor.

Fabrikada kontrollü olarak üretilen bu elemanlar daha sonra üniteler halinde sahaya taşınarak burada montajı yapılıyor.

Bu tip yapı sistemleri, günümüzde volumetrik yani hacimsel yapılar olarak modüllerin bir araya gelerek daha geniş iç hacimler ve daha büyük yapıların hızla oluşmasını sağlıyor.

Dorçe'nin Kazakistan – Aktogay'da Bakır Madeni Konaklama Tesisleri Projesi eksi 40 derece iklim koşullarında "volumetrik" yapı sistemleri ile tamamlandı.

Volumetrik modüler yapı yeni trend haline geldi
Volumetrik modüler yapı yeni trend haline geldi

Araştırma Geliştirme, Prefabrik, Fabrika, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Volumetrik modüler yapı yeni trend haline geldi - Son Dakika Ekonomi


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