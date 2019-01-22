Son Dakika Haberleri: Volvo 200 Bin Otomobili Geri Çağırdı

Volvo 200 Bin Otomobili Geri Çağırdı

1 saat önce

Volvo, İsveç'te yakıt hortumundan kaynaklı bir sorun nedeniyle 200 bin otomobili geri çağırdı.

Volvo 200 Bin Otomobili Geri Çağırdı, System.String[]
Volvo, İsveç'te yakıt hortumundan kaynaklı bir sorun nedeniyle 200 bin otomobili geri çağırdı.

İsveç devlet televizyonu, İsveç'te satılan Volvo otomobillerin yakıt hortumlarında yapılan bir yanlış nedeniyle 200 bin otomobilin geri çağrıldığını duyurdu. Volvo Basın Sözcüsü Annika Bjerstaf, "Firmamız güvenlik önlemi olarak 2015/ 2016 yılında satılan 11 farklı modeli geri çağırdı. Müşterilerimizin Volvo otomobilleri satan firmalarla iletişime geçmelerini öneriyoruz" dedi. Araçların geri çağrılmasının Volvo'ya ne kadar paraya mal olacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:36 Kaynak: İHA

İsveç, Volvo, Güncel
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