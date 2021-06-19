Volvo Cars fosilsiz çeliğe geçti - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, İsveçli çelik üreticisi SSAB ile işbirliği yaptı ve otomotiv endüstrisinde kullanılacak fosilsiz, yüksek kaliteli çeliğin geliştirilmesi için çalışıyor.

İşbirliği, Volvo Cars'ı SSAB ve HYBRIT girişimi ile çalışan ilk otomobil üreticisi yapıyor. Ortak çalışma kapsamında, çelik endüstrisinde fosilsiz çelik geliştirme alanında iddialı projeler geliştirilecek.

HYBRIT, SSAB, demir cevheri üreticisi LKAB ve enerji şirketi Vattenfall tarafından hayata geçirildi. Geleneksel olarak demir cevheri bazlı çelik üretimi için ihtiyaç duyulan taş kömürünü fosilsiz elektrik ve hidrojenle değiştirmeyi amaçlıyor. Sonucun, neredeyse hiç karbon ayak izi olmayan, dünyanın ilk fosilsiz çelik üretim teknolojisi olması bekleniyor.

Volvo Cars, işbirliğinin bir parçası olarak HYBRIT'in İsveç, Luleå'daki pilot tesisinden, hidrojeni azaltılmış demirden yapılan SSAB çeliğini kullanan ilk otomobil üreticisi olacak. Bu çelik test amaçlı kullanılacak ve bir konsept otomobilde kullanılabilecek.

SSAB, 2026 yılında piyasaya ticari ölçekte fosilsiz çelik sunmayı planlıyor. Volvo Cars ise kendi otomobilleri için fosilsiz çelik kullanan ilk otomobil üreticisi olmayı amaçlıyor.

Volvo Cars CEO'su Håkan Samuelsson, "Toplam karbon ayak izimizi sürekli olarak azaltıyoruz. Çeliğin bu alanda daha fazla ilerleme sağlamak için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. SSAB ile fosilsiz çelik geliştirme konusundaki işbirliği, tedarik zincirimizde önemli emisyon düşüşleri sağlayabilir" dedi.

SSAB Başkanı ve CEO'su Martin Lindqvist, "Son müşterimize kadar uzananan, tamamen fosilsiz bir değer zinciri oluşturuyoruz. Çığır açan teknolojimiz neredeyse hiç karbon ayak izi taşımıyor ve müşterilerimizin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak. Volvo Cars ile birlikte geleceğin otomobilleri için fosilsiz çelik ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Küresel çelik endüstrisi, küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor. Bu endüstriye demir cevheri bazlı çelik üretim teknolojisinin hakim ve taş kömürüne bağlı yüksek fırınlar kullanılıyor.

Volvo Cars için, çelik ve demir üretimiyle ilgili CO2 emisyonları, geleneksel bir otomobilde yaklaşık yüzde 35 ve tamamen elektrikli bir otomobilde, kullanılan bileşenlerin malzemesi ve üretimine bağlı olarak yaklaşık yüzde 20.

SSAB ile yapılan işbirliği, otomobil endüstrisindeki en iddialılardan biri olan Volvo Cars genel iklim eylem planını destekliyor. Planın merkezinde, Volvo Cars'ın 2030 yılına kadar sadece elektrikli otomobiller satması vel tamamen elektrikli bir otomobil markası olması yer alıyor.

Plan, egzoz emisyonlarını tamamen elektrifikasyon yoluyla aşağıya çekmenin ötesine geçiyor. Şirketin daha geniş operasyonlarında, tedarik zincirinde ve malzemelerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı gibi alanlarda karbon emisyonlarının üstesinden gelmeyi hedefliyor.

Kısa vadede, bu ve diğer adımlar, 2018 ile 2025 yılları arasında otomobil başına yaşam döngüsü karbon ayak izini yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor. Volvo Cars'ın hedefi 2040 yılına kadar tamamen iklim nötr bir şirket olmak.