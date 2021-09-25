Üye Girişi
Volvo Cars ve The Future Laboratory sürdürülebilir lüks malzemelerin geleceğini araştırıyor - Son Dakika

Volvo Cars ve The Future Laboratory sürdürülebilir lüks malzemelerin geleceğini araştırıyor

25.09.2021 14:53
Volvo Cars ve The Future Laboratory sürdürülebilir lüks malzemelerin geleceğini araştırıyor, System.String[]

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin üçte ikisi lüks ürünleri satın alırken o markanın çevre politikalarını kritik bir faktör olarak görüyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin üçte ikisi lüks ürünleri satın alırken o markanın çevre politikalarını kritik bir faktör olarak görüyor.

Alıcıların aynı yüzdesi, ürünlerin ve malzemelerin çevresel etkileri konusunda daha fazla şeffaflık sağlamanın bir yolu olarak ürünlerde karbon etiketlemesini görmek istiyor.

Bu, malzeme dünyasının geliştiği ve dünyanın dört bir yanındaki tasarımcıların, geleceğin lüks ürünlerini üretirken, aktif olarak yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve sorumlu kaynaklı malzemeler kullanması gerektiğini söylüyor.

Bu ve diğer sonuçlar, Volvo Cars'ın önde gelen trend şirketi "The Future Laboratory" ile ortaklaşa yayınladığı yeni bir rapor olan Bilinçli Tasarımın Yükselişi'nde yer alıyor.

Raporun yayınlanması, Volvo Cars'ın tüm yeni tamamen elektrikli modellerinde hayvan derisi kullanmayacağını açıklamasıyla aynı zamana denk geldi. Yeni piyasaya sürülen C40 Recharge, içerisinde deri malzeme kullanılmayan ilk model.

Rapor'da, The Textile Exchange COO'su ve Stella McCartney'in eski Dünya Çapında Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Direktörü Claire Bergkamp; 3.1 Phillip Lim'in CEO'su Wen Zhou; Sourcemap'in Kurucusu ve CEO'su Dr Leonardi Bonnani; ve Bentu Design'ın kurucu ortağı Xu Gang tarafından röportajlar ve görüşler yer alıyor.

Rapordaki sonuçlar birçok yönden Volvo Cars'ın malzemelerinin geleceğine ilişkin kendi vizyonunu yansıtıyor. Volvo Cars, önümüzdeki yıllarda tamamen yeni bir saf elektrikli otomobil ailesini piyasaya sürecek ve 2030 yılına kadar deri malzeme kullanılmayan tamamen elektrikli otomobiller sunacak.

Volvo Cars, deriden arındırma hedefinin bir parçası olarak, otomobil endüstrisinde kullanılan birçok malzeme yerine kullanılabilecek, yüksek kalitede, sürdürülebilir kaynaklar araştırıyor.

Volvo Cars ve The Future Laboratory sürdürülebilir lüks malzemelerin geleceğini araştırıyor

Volvo Cars Tasarım Başkanı Robin Page, "Sürdürülebilir, doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerden faydalanmamızı sağlayacak olan bu ilk adımla, gelecekte nereye gitmemiz gerektiğine dair bir vizyon çiziyoruz. Bir sonraki zorluk, bu malzemelerle yaptığımız şeyi değiştirmek olacak. İster sonsuza kadar dayanan otomobil parçaları yapalım, ister döngüsel ekonomiye ya da dünyaya tekrar dönelim." dedi.

The Future Laboratory'nin Kurucu Ortağı Martin Raymond ise şöyle konuştu, "Bilinçli tasarım toplumumuzu temelden dönüştürebilir ve markaların sunulan fırsatlardan yararlanması ayrılmaz bir şeydir. Bilinçli tasarım ileriye dönük bir yol gösteriyor ve bu süreçte dünyayı değiştirebiliriz." dedi.

Şirket, 2040 itibariyle tamamen döngüsel bir iş yapış şekline sahip olmayı hedefliyor. 2025 yılına kadar yeni Volvo otomobillerindeki malzemenin %25'inin geri dönüştürülmüş ve bio-tabanlı içerikten oluşmasını planlıyor.

Volvo Cars müşterilerine, deri iç mekan seçenekleri yerine biyolojik bazlı ve geri dönüştürülmüş kaynaklardan üretilen yüksek kaliteli sürdürülebilir malzemeler gibi alternatifler sunacak.

Örneğin, Volvo Cars tarafından üretilen yeni bir iç malzeme olan Nordico, PET şişeler gibi geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan tekstillerden, İsveç ve Finlandiya'daki sürdürülebilir ormanlardan elde edilen biyolojik nitelikli malzemelerden ve şarap endüstrisinden geri dönüştürülmüş mantarlardan oluşacak ve birinci sınıf iç tasarım için yeni bir standart belirleyecek. Bu malzeme, ilk defa yeni nesil Volvo modellerinde görülebilecek.

Volvo Cars, yün tedarik zincirinde de tam izlenebilirlik sağlamaya çalıştığı için, sertifikalandırılmış tedarikçilerden yün karışımı seçenekleri almaya devam edecek.

Kaynaklar; Vogue Business Index, Winter 2020 ve The Carbon Trust, 2020 YouGov Survey

Volvo Cars ve The Future Laboratory sürdürülebilir lüks malzemelerin geleceğini araştırıyor

Otomobil, Karbon, Volvo, CEO, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Volvo Cars ve The Future Laboratory sürdürülebilir lüks malzemelerin geleceğini araştırıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda 14:48 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı 14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 14:34 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak 14:08 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 12:44 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 12:37 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 11:27 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 10:47 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli

Son Dakika Haberleri
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
14:23 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
14:07 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak
14:06 Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş
13:57 Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi
13:55 Taliban'ın radarına 21 bin saf altından oluşan ünlü Baktriya hazinesi girdi! Her yerde onu arıyorlar
Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti         
14:49
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti         
14:36
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü         
14:05
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
'Kız isteme' yolunda kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı 'Kız isteme' yolunda kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı         
12:31
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 15:05:35. #1.12#
SON DAKİKA: Volvo Cars ve The Future Laboratory sürdürülebilir lüks malzemelerin geleceğini araştırıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement