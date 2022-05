Volvo'dan fosil içermeyen çelik kullanımı için kritik adım!

Volvo Cars, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda liderliğine yakışan bir şekilde SteelZero (Sıfır Çelik) girişimine katılan ilk otomobil üreticisi oldu. SteelZero girişimi, fosil içermeyen çelik kullanımını artırmayı ve küresel çelik endüstrisinde karbon nötr bir yapıya geçişi hızlandırmayı amaçlıyor.

Volvo Cars, SteelZero'ya kaydolarak 2030 yılına kadar katı CO2 bazlı çelik tedariğiyle ilgili gerekli eylemleri yerine getirmeyi taahhüt ediyor (bkz. Editörlere Notlar). Buna göre, 2050 yılına kadar, şirketin tedarik ettiği tüm çelik, net zero çelik olacak. Bu hedef, şirketin en geç 2040 yılı itibariyle iklim nötr şirket olma hedefiyle de uyum gösteriyor.

Çelik kullanımı, arabaların ürettiği karbonun yüzde 33'üne denk geliyor!

Çelik üretimi, otomotiv endüstrisi için önemli bir CO2 emisyon kaynağı; 2021 yılı verilerine göre, yeni bir Volvo otomobilin üretim sürecinde ortaya çıkan tüm emisyon gazlarının ortalama yüzde 33'ünü çelik oluşturuyor. Küresel boyutta bakarsak, tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 7'sinin de yine çelik üretiminden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Volvo Cars Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerstin Enochsson, "Çelik üretimine sürdürülebilir bir bakış açısıyla yaklaşmak, sadece çevre için değil, aynı zamanda gelecekteki iklim risklerine ve düzenlemelere maruz kalmamızı sınırladığı için de önemli. SteelZero girişimine katılmaktan ve çelik endüstrisini dönüştürme hedeflerine destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Sorumlu bir şekilde tedarik edilen düşük ve sıfır karbonlu çelik talebimizi duyurarak, sektördeki arzı artırmaya yardımcı olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Climate Group Endüstri Başkanı Jen Carson ise şunları söyledi: "Volvo Cars'ın SteelZero'ya katılması, otomotiv endüstrisi için çok önemli bir adım. Bu gelişme, düşük emisyonlu, net zero çelik için küresel talepte önemli bir yön değişikliği olacağını gösteriyor. Sektör, çeliğin net sıfıra geçişini yönlendirmede merkezi bir rol oynuyor. Bu gelişme sayesinde, uluslararası alanda karbondan arındırılmış bir çelik pazarı oluşabilir, sektör kendi net sıfır hedeflerine ulaşabilir ve iklim gündemine gerçekten uyumlu bir ürün sunulması sağlanabilir" dedi.

Volvo Cars'ın dahil olacağı SteelZero girişimi, Climate Group tarafından, çelik endüstrisi çapında bir standartizasyon ve sertifikasyon kuruluşu olan ResponsibleSteel ile ortaklaşa başlatıldı. Volvo Cars, ResponsibleSteel aracılığıyla çelik tedarik zinciri ve ilgili sürdürülebilirlik referansları hakkında güvenilir, üçüncü taraflarca doğrulanmış ve denetlenmiş bilgilere erişim imkanı bulacak. Şirket, böylece çeliğin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacak.

ResponsibleSteel, CO2 emisyonlarını azaltmanın yanı sıra, çelik tedarik zincirindeki işgücü ve insan haklarının savunulması, yerel topluluklarla etkileşim, su kullanımı ve biyolojik çeşitlilik etkisi gibi diğer önemli konulara da odaklanıyor.

SteelZero imzası, Volvo Cars'ın otomobil üretiminde en yoğun CO2 emisyonu kaynaklarından birine karşı aldığı en son girişimidir. Şirket geçen yıl İsveçli çelik üreticisi SSAB ile bir işbirliği yaptığını duyurmuştu. Bu işbirliği kapsamında, SSAB'nin HYBRIT girişimi aracılığıyla, otomotiv endüstrisinde kullanılmak üzere fosil içermeyen, yüksek kaliteli çeliğin geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülüyor.

Volvo Cars, SSAB ile ve ayrıca fosilsiz çelik geliştirme konusunda iddialı bir proje olan HYBRIT ile çalışan ilk otomobil üreticisi oldu. HYBRIT, geleneksel olarak demir cevheri bazlı çelik üretimi için ihtiyaç duyulan koklaşabilir taş kömürünü fosilsiz elektrik ve hidrojenle değiştirmeyi hedefliyor. Sonuç olarak, neredeyse hiç karbon ayak izi olmayan, dünyanın ilk fosilsiz çelik üretim teknolojisine ulaşılması planlanıyor.

Volvo Cars'ın iklim eylem planı, otomobil endüstrisindeki en iddialı ve kapsamlı planlardan birini oluşturuyor. Şirket, bu planın bir parçası olarak, 2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar sadece elektrikli otomobiller üretmeyi hedefleyen şirket, önümüzdeki yıllarda tamamen yeni bir elektrikli otomobil ailesini de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Şirket, elektrifikasyon planları kapsamında, tedarik zincirindeki karbon emisyonlarını 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltmayı, ayrıca 2018 ile 2025 yılları arasında otomobil başına yaşam döngüsü karbon ayak izini yüzde 40 indirmeyi hedefliyor.

Şirket, kendi operasyonları kapsamında, 2025 yılına kadar iklim nötr üretime ulaşmayı hedefliyor. Şu anda, Volvo Cars'ın Avrupa'daki tüm fabrikaları yüzde 100 temiz elektrikle çalışıyor, İsveç'teki Torslanda tesisi ise tamamen iklim nötr. Ayrıca, Çin'deki Chengdu ve Daqing tesisleri de iklime zarar vermeyen elektrikle çalışıyor.

Volvo Cars, geçtiğimiz yıl tüm işletmelerinden kaynaklanan her bir ton karbon emisyonu için 1.000 SEK'lik bir dahili karbon fiyatı belirledi ve bu işleyişi tüm faaliyetlerinde uygulayan ilk otomobil üreticisi oldu. Şirket, gelecek yıllarda hükümetlerin daha fazla karbon fiyatı uygulayacağını öngördüğü ve ayrıca bunu desteklediği için, bu uygulamayla organizasyonunu geleceğe hazırlamayı ve regülasyonların önünde olmayı amaçlıyor.

Program kapsamında, her otomobil projesi bir "sürdürülebilirlik algılama kontrolünden" geçiyor ve otomobilin yaşam döngüsü boyunca beklenen her bir ton karbon emisyonu için bir CO2 maliyeti uygulanıyor. Amaç, katı bir karbon fiyatlandırma planı altında bile her modelin karlı olmasını sağlamak, tüm projeyi ve kararları masadaki en sürdürülebilir seçeneğe doğru yönlendirmek.