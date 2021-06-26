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Volvo'dan yeni nesil Lidar teknolojisi ve yapay zeka - Son Dakika

Volvo'dan yeni nesil Lidar teknolojisi ve yapay zeka

26.06.2021 12:05
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Volvo Cars’ın önümüzdeki dönemde tanıtılacak olan tamamen elektrikli SUV modeli, standart olarak sektörün en ileri güvenlik teknolojisine sahip olacak.

CARMEDYA.COM – Volvo Cars'ın önümüzdeki dönemde tanıtılacak olan tamamen elektrikli SUV modeli, standart olarak sektörün en ileri güvenlik teknolojisine sahip olacak.

Volvo Cars'ın 2022 yılında tanıtılacak olan XC90 modelinin tamamen elektrikli versiyonu, standart olarak; Luminar tarafından geliştirilen LiDAR teknolojisi ve NVIDIA DRIVE Orin™ Yonga Sistemi tarafından desteklenen otonom sürüş bilgisayarı dahil olmak üzere ileri teknoloji sensörlerle donatılacak.

Volvo Cars, çarpışma önleme teknolojisinin yeni nesli için; yeni donanımı, Volvo, Zenseact ve Luminar yazılımlarıyla birleştirerek, bu yeni güvenlik paketiyle ölümleri ve kazaları bir bütün olarak azaltmayı hedefliyor.

"Volvo Cars, güvenlik konusunda her zaman öncüydü, bu böyle olmaya devam edecek ve bundan sonra araç güvenliğinin bir sonraki seviyesini tanımlayacak." diyerek sözlerine başlayan CEO Håkan Samuelsson devam etti: "Standart olarak sunulan bu donanımla, güvenlik özelliklerini bulut sistemini kullanarak sürekli olarak iyileştirebilir ve gelişmiş otonom sürüş sistemleri sunarak güvenlik alanındaki liderliğimizi pekiştirebiliriz."

Volvo Cars, yeni güvenlik paketiyle kazaları azaltmayı hedefliyor. Ayrıca bulut sistemini kullanarak yazılım güncellemeleriyle ilerleyen dönemlerde kazaların giderek azalması bekleniyor. Yeni teknolojiler, günümüzde büyük oranda ciddi yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanan farklı sürüş koşullarını karşılamak üzere tasarlandı.

Volvo'dan yeni nesil Lidar teknolojisi ve yapay zeka

"Amacımız olabilecek en güvenli otomobilleri sunmak. Uzun vadeli hedefimiz ise sıfır kazaya ulaşmak ve kazaları tamamen önlemek." şeklinde konuşan Teknolojiden Sorumlu Başkan Henrik Green sözlerine "Güvenlik teknolojimizi kablosuz havadan güncellemelerle sürekli olarak iyileştirerek çarpışmaları azaltmayı ve daha fazla hayat kurtarmayı umuyoruz." şeklinde devam etti.

Teknoloji bir kez tanıtıldıktan sonra zaman içinde olgunlaşacak, daha yetenekli hale gelecek ve kritik durumlarda otomobilin güvenliğini arttıracak ve sürücünün yeteneklerini geliştirerek destekleyecek. Önceki nesil teknolojiler büyük oranda sürücüyü olası ani tehditler karşısında uyarmaya odaklanıyordu, bu yeni güvenlik teknolojisi ise zamanla çarpışmaları önlemek için gerektiğinde giderek daha fazla müdahale edecek.

Hayat kurtarmak ve yaralanmaları önlemek şirketin birinci önceliği olmaya devam edecek. Bununla birlikte Volvo Cars, Volvo otomobillerinin karıştığı kazalar azaldıkça, düşecek olan sigorta prim maliyetlerini potansiyel bir ek avantaj olarak görüyor. Tamamen elektrikli Volvo otomobillerinin tümünde standart olan bakım paketi, uygulanabildiği yerlerde bir sigorta kapsamı da içeriyor.

Sensör paketi ve Yapay Zeka bilgi işlem performansı dışında, Volvo'nun yakında tanıtılacak olan amiral gemisi SUV modeli, direksiyon ve frenleme gibi temel işlevler için yedek sistemlere sahip olacak. Bu, koşullar izin verdiğinde aracı güvenli, denetimsiz otonom sürüş için donanımsal olarak hazır hale getirecek.

Volvo'dan yeni nesil Lidar teknolojisi ve yapay zeka

Bu yedekleme sistemleriyle birlikte LiDAR, bilgi işlem ve yazılımlar, Volvo Cars'ın otonom sürüş yazılımı geliştirme şirketi Zenseact ile birlikte şirket içinde geliştirilen Otoyol Pilotu işlevini etkinleştirecek. Otoyollarda kullanmak için geliştirilen ve isteğe bağlı olarak sunulan otonom sürüş özelliği Otoyol Pilotu, güvenli olduğu doğrulandığında ve kişisel coğrafi konumlar ve koşullar için yasalar izin verdiğinde müşteriler için etkinleştirilecek.

Volvo Cars, bu yılın başlarında bilgi işlemi merkezileştirmek için NVIDIA teknolojisini kullanacağını açıkladı. NVIDIA teknolojisi tarafından desteklenen çekirdek bilgisayar ve otonom sürücü bilgisayarı, havadan güncelleme yoluyla zaman içinde otomobillerin daha güvenli, daha kişisel ve daha sürdürülebilir olmasını sağlarken, aynı zamanda görüntü ve LiDAR işleme için gereken bilgi işlem gücünü de sağlıyor.

Yeni güvenlik teknolojisi, Volvo Cars'ın müşterilerine mümkün olan en iyi ve en güvenli otomobilleri sunmak üzere Luminar, NVIDIA ve Zenseact gibi teknoloji liderleriyle çalışma yaklaşımını ortaya koyuyor. Bu ve diğer ortaklıklar, Volvo Cars'a hızla dönüşen bir endüstride hızlı hareket eden bir şirket olmak için gerekli olan teknolojik altyapıyı sağlıyor.

Volvo Cars, 30 Haziran'da düzenlenecek olan Volvo Cars Tech Moment'ta gelecekteki teknoloji yol haritası hakkında daha fazla ayrıntı açıklayacak.

Volvo'dan yeni nesil Lidar teknolojisi ve yapay zeka

TEM Otoyolu, Yapay Zeka, Volvo, CEO, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Volvo'dan yeni nesil Lidar teknolojisi ve yapay zeka - Son Dakika


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