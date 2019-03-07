Son Dakika Haberleri: Volvo, Elektrikli Polestar 2 Modeliyle Tesla'ya Rakip Oluyor

Volvo, Elektrikli Polestar 2 Modeliyle Tesla'ya Rakip Oluyor

33 dakika önce

Son model konsept otomobillerin görücüye çıktığı 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını basın mensuplarına açtı.

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Son model konsept otomobillerin görücüye çıktığı 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını basın mensuplarına açtı. İsveçli otomobil devi Volvo'nun yeni elektrikli modeli The Polestar 2, fiyatı ve teknik özellikleriyle basının ilgi odağı oldu ve daha şimdiden Tesla'ya rakip olarak gösteriliyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:22 

Cenevre Otomobil Fuarı, Nicola Tesla, Volvo, Dünya
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