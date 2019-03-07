Volvo, Elektrikli Polestar 2 Modeliyle Tesla'ya Rakip Oluyor
33 dakika önce
Son model konsept otomobillerin görücüye çıktığı 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını basın mensuplarına açtı.
Son model konsept otomobillerin görücüye çıktığı 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı
kapılarını basın mensuplarına açtı. İsveçli otomobil devi Volvo
'nun yeni elektrikli modeli The Polestar 2, fiyatı ve teknik özellikleriyle basının ilgi odağı oldu ve daha şimdiden Tesla
'ya rakip olarak gösteriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:22
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