Son Dakika Haberleri: Volvo, İsveç'te 200 Bin Otomobili Geri Çağrıldı

Volvo, İsveç'te 200 Bin Otomobili Geri Çağrıldı

5 dakika önce

Volvo, İsveç'te yakıt hortumundan kaynaklı bir sorun nedeniyle 200 bin otomobili geri çağırdı.

Volvo, İsveç'te 200 Bin Otomobili Geri Çağrıldı, System.String[]
Volvo, İsveç'te yakıt hortumundan kaynaklı bir sorun nedeniyle 200 bin otomobili geri çağırdı.

İsveç devlet televizyonu, İsveç'te satılan Volvo otomobillerin yakıt hortumlarında yapılan bir yanlış nedeniyle 200 bin otomobilin geri çağrıldığını duyurdu. Volvo Basın Sözcüsü Annika Bjerstaf, "Firmamız güvenlik önlemi olarak 2015/ 2016 yılında satılan 11 farklı modeli geri çağırdı. Müşterilerimizin Volvo otomobilleri satan firmalarla iletişime geçmelerini öneriyoruz" dedi.

Araçların geri çağrılmasının Volvo'ya ne kadar paraya mal olacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. - STOCKHOLM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:25 Kaynak: İHA

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