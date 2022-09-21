Volvo EX90 duyuruldu: Elektrikli amiral gemisi! - Son Dakika
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Volvo EX90 duyuruldu: Elektrikli amiral gemisi!

21.09.2022 17:32
Volvo EX90 duyuruldu: Elektrikli amiral gemisi!

Volvo'nun bugüne kadar yola çıkan en güvenilir arabası olarak tanımlanan Volvo EX90 duyuruldu. İşte tamamen elektrikli SUV'un ilk detayları!

Safety Mind etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Volvo Cars CEO'su Jim Rowan yeni elektrikli amiral gemisinin duyurusunu gerçekleştirdi. Volvo tarafından "Elektrikten doğdu ve yazılım ile tamamlandı" şeklinde tanımlanan yeni amiral gemisinin adı: Volvo EX90

Tam elektrikli premium bir SUV olan EX90 hali hazırda Volvo'nun amiral gemisi aracı olan XC90'ın yerini alacak. Rowan bu yeni amiral gemisi aracın ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olan kazaları beşte bir oranında azaltmaya yardımcı olabilecek "görünmez bir güvenlik kalkanına" sahip olacağını söyledi.

Güvenliğin sınırlarını zorlayan Volvo EX90, XC90'ın yerini alacak

Kaza güvenliği konusunda zaten oldukça iyi bir karneye sahip olan Volvo bu hedefine ulaşmak için araca ilk kez Lidar sensörü ekliyor. EX90'ın tavan hattına yerleştirilecek olan bu sistem, mesafeleri yüksek hassasiyetle ölçmek için darbeli lazer formunda ışık kullanacak.

Volvo EX90 duyuruldu: Elektrikli amiral gemisi!

Lidar'ın yaşam güvenliği konusunda oluşturduğu farkların dikkat çekici olduğunu belirten Rowan, "Son araştırmamız, bir arabaya lidar eklemenin ciddi sonuçları olan kazaları yüzde 20'ye kadar azaltabileceğini ve çarpışmadan kaçınmanın yüzde 9'a kadar iyileştirilebileceğini gösteriyor." dedi.

Luminar'a ait olan ve Volvo'larda standart donanım haline gelecek olan Lidar teknolojisi, otoyol gibi yüksek hızda yolculuk yapılan bölgelerde bile 250 metreye kadar mesafedeki yayaları algılayabiliyor.

Lidar'ın bir diğer avantajı ise ışığa bağımlı olmadığı için gece, gündüz kullanılıyor olması. EX90'ın yol izleme sistemindeki Lidar'a 8 kamera, 5 radar ve 16 ultrasonik sensör eşlik edecek. Volvo aracın adını ve güvenlik yeteneklerini açıklamış olsa da, henüz tasarımsal ve teknik detaylarını paylaşmadı.

Bir diğer yenilik ise gerçek zamanlı iç mekan algılama sistemi. Sürücünün uyanık olmaması başta olmak üzere iç mekanda yaşanan ve sürüşü tehlikeye sokan durumları tespit etmek için iki kamera kullanılıyor. Bu sistem sürücünün yola ne kadar baktığını ölçerken, gözlerini ve direksiyon hareketlerini takip ederek zihninin başka bir yere odaklanıp odaklanmadığını tespit edecek.

Volvo'nun güvenli araç otomasyonu başkanı Joachim de Verdier bu araç hakkında şunları söyledi;

"EX90'ın şimdiye kadar yola çıkan en güvenli Volvo olduğuna inanıyoruz. Tüm güvenlik sistemlerimiz, sensörlerimiz, yazılımlarımız ve bilgi işlem gücümüz bir araya gelerek koruyucu bir kalkan oluşturuyor."

Volvo'nun bu yeni amiral gemisi 9 Kasım 2022 tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

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Marmaris'te orman yangını (8) Marmaris'te orman yangını (8) HATAY'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU HATAY'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Volvo EX90 duyuruldu: Elektrikli amiral gemisi! - Son Dakika

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