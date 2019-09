Volvo'nun ilk tam elektrikli aracı: XC40

CARMEDYA.COM - Elektrikli otomobiller giderek öne çıkarken, Volvo da ilk tam elektrikli otomobilini satışa sunmaya hazırlanıyor.







Markadan yapılan açıklamaya göre Volvo'nun ilk tam elektrikli modeli ise XC40 olacak.



XC40'ta pil, güçlendirilmiş bir alüminyum çerçeveden oluşan, otomobilin gövde yapısının ortasına yerleştirilmiş ve pilin çevresinde gömülü bir çöküntü bölgesi oluşturan bir güvenlik kafesi ile korunuyor.







Pilin otomobilin tabanına yerleştirilmesi, otomobilin ağırlık merkezini aşağıya çekiyor ve böylelikle devrilme durumuna karşı otomobile avantaj sağlıyor.



Bu arada, otomobilin gövde yapısı sadece ön kısımda değil, arkada da güçlendirildi. Burada, çarpışma kuvvetlerinin kabinden uzağa doğru dağılmasını sağlamak ve otomobildeki insanlar üzerine binebilecek yükü hafifletmek için elektrikli motor sistemi gövde yapısına entegre edildi.



Elektrikli XC40, yazılımını Volvo Cars ve Veoneer'in ortak girişimi olan Zenuity'nin geliştirdiği, Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri (ADAS) sensör platformuna sahip ilk Volvo modeli.



Yeni ADAS platformu, bir dizi radar, kamera ve ultrasonik sensörden oluşan modern, ölçeklenebilir bir aktif güvenlik sistemi. ADAS, ölçeklendirilebilir doğası nedeniyle kolayca geliştirilebiliyor ve gelecekteki otonom sürüş teknolojisi için temel oluşturuyor.



Volvo Cars, 16 Ekim'deki lansmanından önce, önümüzdeki haftalarda tam elektrikli XC40 hakkında daha fazla ayrıntı açıklayacak.



