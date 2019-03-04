Son Dakika Haberleri: Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak

Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak

25 dakika önce

BERLİN (AA) – İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, gelecek yıldan itibaren bütün otomobillerde hız sınırını trafikteki yaralanma ve ölümleri azaltmak için "saatte 180 kilometre" ile sınırlayacağını bildirdi.

Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak, System.String[]
BERLİN (AA) – İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, gelecek yıldan itibaren bütün otomobillerde hız sınırını trafikteki yaralanma ve ölümleri azaltmak için "saatte 180 kilometre" ile sınırlayacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2021 model otomobiller de "saatte maksimum 180 kilometre" hız sınırı uygulamasına geçilecek. Şirketin 2020 Vizyon'u çerçevesinde alınan kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak.

Bunun için hız kontrol ve sanal çevreleme teknolojisini kullanacak olan şirket, aynı zamanda hastane ve okul bölgesinde otomatik olarak hız kısıtlaması üzerinde de çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo'nun üst yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, otomobil üreticilerinin, hız yapma ve sarhoş olarak otomobil kullanma gibi sorumsuz hareketlerle başa çıkmak için teknoloji kullanma hakkı veya sorumlulukları olup olmadığı hakkında bir tartışma başlamak istediklerini belirtti. Samuelsson, "Bu konuda kesin bir cevabımız yok, ancak öncü olmamız gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Çinli otomotiv devi Zhejiang Geely Holding, Volvo Car Group'u 2010'de 1,8 milyar dolara ABD merkezli otomobil üreticisi Ford'dan satın almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:06 Kaynak: AA

İsveç, Volvo, Güncel
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