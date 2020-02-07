Volvo Trucks Türkiye pazarında payını artırmayı hedefliyor - Son Dakika

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, "Türkiye ağır kamyon pazarında gerileme olsa da normal pazarın hacmi normal şartlarda 20-30 bin adet. Dolayısıyla Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel olduğunu biliyoruz ve pazar payını artıracağımızı düşünüyoruz." dedi.



Alm, 2017 yılından bu yana şirketin Türkiye'deki distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları'nı ziyareti dolayısıyla İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla buluştu.

Toplantıya Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka'nın yanı sıra Volvo Trucks International Başkan Yardımcısı Per Erik Lindström ve Volvo Trucks Ortadoğu, Doğu ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı Arne Knaben'in de katıldı.



Volvo Trucks olarak bugün olduğu gibi gelecekte de müşterilere en güvenli, yakıt açısından en verimli ve en üretken nakliye çözümlerini sunmayı taahhüt ettiklerini belirten Alm, "İnovasyonlarımızla oyunun kurallarını yeniden yazıyoruz. Uzun vadede otonom ve elektrikli taşımacılıkta büyük bir potansiyel görüyoruz ve kısa bir süre önce kentsel ulaşım için elektrikli kamyon satışına başladık. Ancak, elektrikli kamyonlar tüm ulaşım zorluklarını çözmeyecektir. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve biyogaz ile çalıştırılabilen yanmalı motorlar, emisyonların ve verimli dizel motorların azalmasında önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.



"Ağır araç segmentindeki elektrikli araç alanında da yer bulduk"

Volvo araçlar olarak küresel bir marka olduklarını vurgulayan Alm, inovatif bir şirket olduklarını ve yeni teknolojilerle müşterilere yüksek karlılık sağladıklarını dile getirdi.

Elektrikli araçlar konusunda yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade eden Alm, bazı ürünlerde üretime geçtiklerini elektrikli araçlar konusunda yenilikleri müşterilere sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Alm, "Geçen yılın sonunda ağır araç segmentinde bir konsept aracımız devreye girdi. Burada uzun mesafeleri ve dağıtım ağının hizmetini sağlayacak araçlarla birlikte gerekli alt yapıyı da sağlayarak özellikle ağır araç segmentindeki elektrikli araç alanında da yer bulduk." diye konuştu.

Otomasyon alanında yüksek düzeyli çalışmalar yaptıklarını aktaran Alm, "Özellikle limanlara konteynırların aktarımı noktasında otomasyon araçlarını (Vera) kullanıyoruz. Bu pilot uygulamayı gerçekleştiren Vera'yı otonom elektrikli ve bağlantılı araçlar şeklinde tasarlıyoruz. Ticari alanlarda nasıl bir alan yaratabileceğimize bakıyoruz." dedi.

Pilot uygulamanın yapıldığı Norveç'te araçların tam otonom şekilde faaliyet gösterdiğini dile getiren Alm, "Farklı farklı noktalardan mükerrer şekilde nakliye işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz bu araçlarla. Bu pilot bir uygulama. Müşterimizle limanda yapmış olduğumuz bir uygulama ve adım adım ilerliyoruz. Teknoloji ve güvenlik meseleleri teker teker ele alınıyor." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de büyümeyi hedefliyoruz"

Türkiye pazarına duydukları güvene işaret eden Alm, "Türkiye'de büyümeyi hedefliyoruz ve bunu ortağımız Temsa İş Makinaları ile birlikte yapacağız." dedi.

Türkiye pazarının Volvo Trucks için çok önemli olduğunu vurgulayan Alm, şunları kaydetti:

"Yıllardır burada faaliyet gösteriyoruz. Markamızı burada çok güçlü hale getirdik ve Türkiye'de çok güçlü bir adımız var. Elbette ki faaliyetlerimizi burada artırma amacımız var. 80 milyon insanın yaşadığı piyasa bizim için önemli bir piyasa. Buradaki faaliyetlerimizi genişletmek ve Türkiye'nin pazarın genişlemesine de katkı sunmak istiyoruz. Avrupa'da pek çok ülkede ayak izimiz var. Türk müşterilerimize de kısa ve uzun vadede bunun faydasını sunma arzusu içerisindeyiz."

Pazarın bu yıl için 8 bin 500 adetlerde olmasını beklediklerini ve ocak ayı itibarıyla yüzde 7 olan pazar payını artırmayı hedeflediklerini belirten Alm şunları söyledi:

"Türkiye'deki büyük projeler için gerekli hizmeti verebilir hem inşaat hem de yük kapasitesi açısından verimliklerini artırabiliriz. Türkiye ağır kamyon pazarında gerileme olsa da normal pazarın hacmi normal şartlarda 20-30 bin adet. Dolayısıyla Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel olduğunu biliyoruz ve pazar payını artıracağımızı düşünüyoruz."

"Önümüzdeki dönemde Volvo Trucks markamızda kiralama hizmeti de sunmayı hedefliyoruz"

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka ise Volvo Trucks ile aynı vizyona sahip olmalarının 3 yıl önce iş birliğini başlatan kriterlerden en önemlisi olduğunu dile getirdi.

Müşterilere uzun soluklu çözümler sunmayı hedeflediklerine dikkati çeken Zeka, şöyle devam etti:

"Volvo Trucks'ın müşteriyi odağına alan, onlara çözüm sunma hedefiyle teknolojilerini geliştiren ve sektöre yön veren bir marka ve biz de Temsa İş Makinaları olarak hizmet odaklı bakış açımız ile müşterilerimizin uzun soluklu çözüm ortağı olmak için çalışıyoruz. Satış ve satış sonrası hizmetlerimizin yanı sıra, finansman çözümlerini de bir bütün olarak ele alıyor ve müşterilerimizin bütçelerini rahatlatıyoruz. Onlara hem Türk lirası hem de avro bazlı avantajlı kredi seçenekleri sunarak destek oluyoruz. Bununla beraber, genişleyen yetkili satıcı ağımızla takas ve ikinci el hizmetlerinde daha esnek çözümler sunabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde Volvo Trucks markamızda kiralama hizmeti de sunmayı hedefliyoruz."

Volvo Trucks markasının gücü ile Temsa İş Makinaları'nın geniş yetkili servis ağını ve Türkiye pazarındaki uzun yıllara dayanan deneyimini birleştirerek, 3 yıl içinde Türkiye'de yeni bir değer sunduklarını kaydeden Zeka, "Volvo Trucks ile Ar-Ge ve inovasyonda farkını ortaya koyan, her türlü hava şartı ve çalışma koşuluna uygun, dayanıklılığı, güvenliği kanıtlanmış, yüksek konforlu ve çevreci araçlar sunarak Türkiye'nin mega projelerinde yer aldık ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkıda bulunduk. Bundan sonra da Volvo Trucks ile çift haneli pazar paylarına ulaşacağımıza ve birlikte sektörde fark yaratmaya devam edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesi



Volvo Trucks'ın Kanal İstanbul Projesi'nde yer almak isteyip istemeyeceği sorusuna cevap veren Eşref Zeka, şunları kaydetti:

"Geçmişte bütün büyük projelerde Volvo Trucks her zaman yer aldı. Yeni havalimanı projesi de çok büyük bir projeydi. Volvo kamyonları hala daha orada çalışıyor. Kanal İstanbul için 4 bine yakın kamyona ihtiyaç olduğu söyleniyor ama bizdeki bilgi de bu anlamda çok sınırlı. Ancak Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin çok net bir bilgi yok bizde de. Çok büyük bir proje ve biz bu proje içerişimde mutlaka yer almak istiyoruz. Bu sene içerisinde bu proje başlarsa ümit ediyorum Volvo olarak bizler de bu proje de yer alırız diye tahmin ediyorum."

Eşref Zeka, Türkiye 16 ton ağır kamyon pazarında bu yıl için artış ön gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz 2020'de Türkiye ağır kamyon pazarında büyüme bekliyoruz, bunun yüzde 20'ler seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Bir sonraki sene bu büyümenin biraz daha yüksek belki yüzde 30-40'lar seviyesinde gerçekleşeceğini ön görüyoruz. Konuştuğumuz pazar 30-40 binleri gören bir pazar. Geçen seneki 7 bin 300'lük satışın geçici olduğunu düşünüyorum. Bu bir anda 30 binlere gelmeyecektir. Önce belki 10 binler, sonrasında 15 binler, sonrasında 20 binler gelecektir. Bu sağlıklı bir büyüme olur Türkiye açısından da. Sonrasında tekrar eski rakamlara pazar gelecektir."

Pazar payını ocak itibarıyla yüzde 7'ye çıkardı

Toplantıda verilen bilgilere göre, 3 yıldır Volvo Trucks'ın Türkiye'deki satış ve satış sonrası hizmetler faaliyetlerini üstlenen Temsa İş Makinaları, yetkili servis ağı ve iç pazardaki bilgi birikimi ile Volvo Trucks'ın Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirdi. 2019 yılında 16 ton üzeri ağır ticari araç pazarında satılan araç sayısı yüzde 38 azalırken, Volvo Trucks daralan pazara rağmen pazar payını ocak ayı itibarıyla yüzde 7'ye çıkardı.

Ayrıca Volvo Group, otonom kamyon çözümleri için yeni bir iş birimi oluşturdu ve şimdiye kadar birçok otonom nakliye çözümünü ortaya koydu. Volvo Group'un ilk ticari otonom çözümü de şu anda Norveç'te bir madencilik şirketinde faaliyet halinde. Grubun, bir diğer öncü yeniliği ise otonom, bağlantılı ve elektrikli aracı Vera. Vera'nın ilk işi, entegre bir çözümün parçası olarak bir lojistik merkezinden aldığı yükü İsveç'in Göteborg şehrindeki bir liman terminaline taşımak olacak.