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Volvo XC40 Recharge Türkiye fiyatı açıklandı - Son Dakika

Volvo XC40 Recharge Türkiye fiyatı açıklandı

22.01.2022 17:17
Volvo XC40 Recharge Türkiye fiyatı açıklandı

Volvo Cars’ın ilk tam elektrikli otomobili Volvo XC40 Recharge, Türkiye yollarına 1 milyon 274 bin TL fiyat etiketiyle çıktı.

Volvo Cars'ın ilk tam elektrikli otomobili Volvo XC40 Recharge, Türkiye yollarına 1 milyon 274 bin TL fiyat etiketiyle çıktı.

Santral İstanbul'da gerçekleşen lansmanla otomotiv basınına tanıtılan model, 2025 yılına dek otomobil üretiminin yüzde 50'sinin tamamen elektrikli ve geri kalanın ise hibrit modellerden oluşmasını; 2030'a gelindiğinde ise satılan tüm otomobillerin tamamının elektrikli olmasını hedefleyen Volvo Cars'ın bu yöndeki önemli adımlarından birini oluşturuyor.

XC40 Recharge, gelecekte üretilecek tam elektrikli Volvo'ların ilki olma özelliği taşıyor ve aynı zamanda Volvo Cars'ın 2025 yılına kadar otomobil başına CO2 ayak izini yüzde 40 azaltma hedefine doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor.

Volvo XC40 Recharge Türkiye fiyatı açıklandı

Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü kazanan XC40 SUV'un tamamen elektrikli bir versiyonu olan XC40 Recharge, Volvo Cars'ın Kompakt Modüler Mimarisi (CMA) üzerinde üretiliyor. Tasarımdaki en önemli fark ön ızgara tasarımında kendini ortaya koyuyor. Otomobilin motoru soğutma ihtiyacı olmadığı için ön ızgara kapalı ve gövde renginde tasarlanmış. Ayrıca XC40 Recharge dış tasarım elemanları, XC40 R-Design versiyonu ile aynı özellikleri taşıyor ve tavan siyah renkte tasarımıyla geliyor.

XC40 Recharge Google Android işletim sistemi ve Google Maps gibi uygulamalar, Pilot Assist sürücü destek sistemi, City Safety, BLIS, Cross Traffic Alert, şerit takip sistemi, ön ve arka park sensörleri, 360 derece kamera, Harman Kardon ses sistemi, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, adaptif ve viraj aydınlatmalı LED farlar, otomatik ve ayak ile kontrol edilebilen bagaj kapağı gibi birçok donanımı standart olarak sunuyor.

Aracı çalıştırmak için kokpitte herhangi bir düğme veya anahtar yuvası bulunmuyor. Sürücü koltuğuna oturduğunuz anda çalışan araç, koltuktan kalktığınızda çalışmasını sonlandırıyor. Eğer araç içerisinde otururken durdurmak isterseniz de bunu ortadaki ekranda yer alan menüler altından yapabiliyorsunuz.

Volvo XC40 Recharge Türkiye fiyatı açıklandı

Özle bir şanzımana sahip araçta rejenratif fren enerjisini geri kazanmak için şanzıman ayarını ve hassasiyetini de yine manuel olarak ayarlama imkanına sahipsiniz.

Volvo Cars güvenlik mühendisleri, konvansiyonel bir motorun olmamasından kaynaklanan boş alanı doldurmak, Volvo'nun yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılamak ve yolcuların diğer Volvo'lardaki kadar güvende olmasını sağlamak için orijinal XC40'ın güvenlik standartlarını temel alarak, XC40 Recharge'in ön yapısını tamamen yeniden tasarlamış ve güçlendirmişler.

Piller, otomobilin gövde yapısının ortasına yerleştirilmiş bir güvenlik kafesi ile korunuyor. Pillerin otomobilin zeminine yerleştirilmesi, aracın ağırlık merkezini alçaltarak daha iyi bir yol tutuşu sağlamasına olanak tanıyor.

Volvo XC40 Recharge Türkiye fiyatı açıklandı

İç tasarımda çok yönlü işlevselliğe yenilikçi bir yaklaşım getirilerek sürücüye kapı içlerinde ve bagajda bol miktarda saklama alanı sağlanıyor. Otomobil, içten yanmalı bir motora sahip olmadığı için, ön kaputun altındaki "frunk" diye adlandırılan alan, önemli bir depolama imkanı sunuyor.

Dört tekerlekten çekişli XC40 Recharge, tek bir şarj ve 408 hp çıkışla 418 kilometre menzil sunuyor. Pil, hızlı şarj sistemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj edilebiliyor. Otomobili DC charger dışında AC duvar prizi ya da AC wallbox ile şarj etmek de mümkün olabiliyor. 11KwH'lık bir wallbox ile yaklaşık 7 saatte tam şarja akıma bağlı olarak ulaşılabiliyor. Yeni Volvo XC40 Recharge, Volvo Cars'ın 2020 yılında aldığı bir kararla trafikte olabilecek ciddi yaralanma ve hayat kayıplarını engellemeye yardımcı olmak amacıyla uyguladığı 180 km/s hız sınırına sahip.

Volvo XC40 Recharge Türkiye fiyatı açıklandı

Türkiye'de sadece tek bir donanım seviyesi ile satışlarına 20 Ocak Perşembe günü başlanan XC40 Recharge'ın tavsiye edilen anahtar teslim bedeli 1 milyon 274 bin Türk Lirası. Bu fiyata Mod 2 ve Mod 3 şarj kablosu, 3 yıllık üretici garantisi, 3 yıllık kasko ve yol yardım hizmeti ile 3 yıllık periyodik bakım dahil olacak. Ayrıca XC40 Recharge satış süreci, Volvo Car Turkey websitesinden online olarak başlatılacak.

Son 10 yılda, egzozdan çıkan CO2 salınımını yüzde 27 azaltan Volvo Cars, 2025 yılında Volvo otomobillerinde karbon ayak izini 2018'e göre yüzde 40 daha azaltılmayı hedefliyor. 2018'den beri Volvo Cars'ın bütün Avrupa operasyonları yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor. Globalde ise bu oran yüzde 80. Volvo Cars, 2040 yılına gelindiğinde ise tamamen iklim nötr bir marka olmayı hedefliyor.

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Türk Lirası, Otomobil, Türkiye, Volvo, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

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SON DAKİKA: Volvo XC40 Recharge Türkiye fiyatı açıklandı - Son Dakika
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