Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı
1 saat önce
İsveçli otomobil devi Volvo'nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
İsveçli otomobil devi Volvo
'nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.
İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli otomobil devi Volvo'nun bazı modellerinin motorlarındaki teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı. Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström'e dayandırılan haberde, geri çağrılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90'ların olduğu belirtildi. - STOCKHOLM
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