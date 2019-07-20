Son Dakika Haberleri: Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı
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Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı

1 saat önce

İsveçli otomobil devi Volvo'nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.

Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı, System.String[]
İsveçli otomobil devi Volvo'nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.

İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli otomobil devi Volvo'nun bazı modellerinin motorlarındaki teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı. Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström'e dayandırılan haberde, geri çağrılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90'ların olduğu belirtildi. - STOCKHOLM
İsveç, Volvo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
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