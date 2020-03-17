Von der Leyen: Önceliğimiz AB vatandaşlarını evlerine getirmek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Von der Leyen: Önceliğimiz AB vatandaşlarını evlerine getirmek - Son Dakika Dünya

Von der Leyen: Önceliğimiz AB vatandaşlarını evlerine getirmek

6 saat önce

Avrupa Birliği ülkelerine dış sınırlardan girişlerin geçici olarak kapatılmasını öneren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yayımladığı mesajda Avrupa Birliği'nin önceliklerini sıraladı

Von der Leyen: Önceliğimiz AB vatandaşlarını evlerine getirmek, System.String[]

Avrupa Birliği ülkelerine dış sınırlardan girişlerin geçici olarak kapatılmasını öneren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yayımladığı mesajda Avrupa Birliği'nin önceliklerini sıraladı. Von der Leyen önceliğin AB vatandaşlarının evlerine dönebilmesi, sağlık ekipmanlarının sağlanması, dış sınırlara yönelik kuralların karara bağlanması ve ekonomik önlemlerin alınması olduğunu ifade etti.



G7 ve Euro Bölgesi gücünü birleştiriyor


G7 ve Euro Bölgesi'nde bulunan ülkeler dün koronavirüsü yenmek için güçlerini birleştirme konusunda anlaştı. Almanya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere aşı geliştirme konusunda bilgi paylaşımında bulmayı taahhüt etti. Bu ülkeler çalışanları, şirketleri ve ekonomiyi destelemek amacıyla birlikte hareket edecek.

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Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:34 
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