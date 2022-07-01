Von der Leyen, Ukrayna meclisine hitabında üyelik süreci boyunca destek sözü verdi - Son Dakika
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Von der Leyen, Ukrayna meclisine hitabında üyelik süreci boyunca destek sözü verdi

01.07.2022 11:06
Von der Leyen, Ukrayna meclisine hitabında üyelik süreci boyunca destek sözü verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın önünde AB üyeliği için uzun bir yol olduğunu ancak ülkeyi gerektiği kadar desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın önünde AB üyeliği için uzun bir yol olduğunu ancak ülkeyi gerektiği kadar desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Von der Leyen, Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesinin ardından davet edildiği Ukrayna parlamentosuna videokonferans yöntemiyle hitap etti.

Rusya'nın Ukraynalıları öldürmeye, şehirleri bombalamaya, buğdayını çalmaya devam ettiğini belirten von der Leyen, "Ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Siz galip gelene kadar biz dinlenmeyeceğiz." diye konuştu.

Von der Leyen, savaş sırasında dahi devletin ve demokratik kurumların işleyişine devam etmesinden övgüyle bahsederek, "AB'ye üyelik başvurunuz Rus işgalinden günler sonra geldi. Bize gerekli bilgiyi rekor sürede hızla sağladınız." şeklinde konuştu.

"Bugün öncelikle bu tarihi dönemeci, kararlılığın zaferini kutlama günüdür." ifadesini kullanan von der Leyen, "Ukrayna'nın yeniden inşası ve AB üyelik süreci birlikte yürüyecek." dedi.

Von der Leyen, şunları kaydetti:

"Bugün buraya çok basit bir mesajla geldim. Önünüzde uzun bir yol var ama AB bu karanlık savaş günlerinden üye olacağınız ana kadar her adımda yanınızda olacak. Ben Ukrayna'nın Avrupa geleceğine inanıyorum. Buna tek sebep de Ukraynalıların azmi."

AB Konseyi, 23-24 Haziran'daki liderler zirvesinde Ukrayna'ya aday ülke statüsü vermişti.

"AB'ye elektrik ihraç etmeye başlayabiliriz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesinin 115 gün gibi rekor bir süre içerisinde aday ülke statüsü aldığını belirterek, AB'ye uyum için alınacak kararların uygulamasının gelecek nesillere daha iyi bir hayat verebilmek için sorumlulukları dahilinde olduğunu aktardı.

Ukrayna'nın AB'nin elektrik şebekesine dahil olduğunu anımsatan Zelenskiy, "Artık AB'ye elektrik ihraç etmeye başlayabiliriz." dedi.

Zelenskiy, AB'den "gümrük vizesiz rejim", kara yolu taşımacılığının serbestleştirilmesi, AB ile ortak bir mobil dolaşım alanı oluşturarak roaming ücretlerinin iptali, AB dijital pazarına katılmak ve "endüstriyel vizesiz rejim" taleplerinin bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Von der Leyen, Ukrayna meclisine hitabında üyelik süreci boyunca destek sözü verdi - Son Dakika

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