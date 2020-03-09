Von der Leyen: "(Yunan sınırında sığınmacılara müdahale) Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Von der Leyen: '(Yunan sınırında sığınmacılara müdahale) Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul... - Son Dakika

Von der Leyen: "(Yunan sınırında sığınmacılara müdahale) Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul...

6 saat önce

Von der Leyen: "(Yunan sınırında sığınmacılara müdahale) Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul edilemez. Tüm müdahaleler orantılı olmalıdır"

Von der Leyen:

Von der Leyen: "(Yunan sınırında sığınmacılara müdahale) Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul edilemez. Tüm müdahaleler orantılı olmalıdır"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:46 Kaynak: AA
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