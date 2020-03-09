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Von der Leyen: "(Yunan sınırında sığınmacılara müdahale) Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul...
6 saat önce
Von der Leyen: "(Yunan sınırında sığınmacılara müdahale) Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul edilemez. Tüm müdahaleler orantılı olmalıdır"
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:46 Kaynak: AA
Von der Leyen: "(Yunan sınırında sığınmacılara müdahale) Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul edilemez. Tüm müdahaleler orantılı olmalıdır"
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