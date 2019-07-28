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"Vosvos" tutkunları Bursa'da buluştu - BURSA

4 dakika önce

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen "vosvos" tutkunları, "Vos Garage 16 Bursa Vosvos Buluşması" etkinliğinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen "vosvos" tutkunları, "Vos Garage 16 Bursa Vosvos Buluşması" etkinliğinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir araya geldi.
İznik Gölü sahilindeki Çamlık Tesisleri'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe, aralarında 1965 model aracın da bulunduğu rengarenk vosvosların yanı sıra farklı modellerde 400 araç sahibi katıldı.
Etkinlik hakkında bilgi veren Vos Garage 16 Grubu temsilcisi Kadri Yılmaz, grubun klasik vosvos araç sahiplerinden oluştuğunu söyledi.
Programa her yıl daha fazla ilgi olduğunu belirten Yılmaz, "Sadece vosvos aracı ile gelenler değil, vosvossevenler de aramızda. Etkinliğimiz Türkiye'nin en büyük organizasyonu olma özelliğini de taşıyor. Adana'dan Edirne'ye, Karadeniz illerinden İstanbul'a kadar birçok ilden katılımcımız var." ifadelerini kullandı.
Etkinlik kapsamında araç sahipleri çadır kurup konaklarken çeşitli yarışma ve konserler de düzenledi.
Vosvos tutkunları Bursa'da buluştu - BURSA
Orhangazi, Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 12:55 Kaynak: AA
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