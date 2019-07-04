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Vosvoslar Ordu yaylalarında

8 dakika önce

Volkswagen'in efsanevi "kaplumbağa" modeli Vosvoslar, Ordu 15. Vosvos Festivali'nde yaylalarda tur atacak.

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Volkswagen'in efsanevi "kaplumbağa" modeli Vosvoslar, Ordu 15. Vosvos Festivali'nde yaylalarda tur atacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ordu 15. Vosvos Festivali" tüm hızıyla sürüyor. Ordu'nun tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen "Vosvos Festivali" kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen Vosvos tutkunları, rengarenk otomobilleriyle yayla yollarında tur atıyor. Vosvos tutkunları, şenliğin 4. gününde 3 bin 500 yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde "Argonot Efsanesi'nin" yaşandığı Yason Burnu'nda toplandı. Buradan konvoy halinde yola çıkan Vosvosları Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler karşıladı. Vosvos tutkunlarının obalar şehri Ordu'nun tanıtımına katkı sunduğunu söyleyen Güler, "Ülkemizin dört bir yanından gelen Vosvos severleri bağrımıza bastık. Size elimizden geldiğince Ordulu misafirperverliğimizi göstermeye çalışacağız. Bu güzelliklerle Ordumuza zenginlik kattığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

"Bizim için çok özelsiniz"

Şenlik kapsamında bir araya gelen Vosvosların Ordu'nun güzelliğine güzellik kattığını söyleyen Başkan Güler, "Ülkemizin dört bir yanından gelen Vosvos severleri bağrımıza bastık. Rengarenk Vosvoslarla Ordumuzun şelalelerine, yaylalarına, obalarına, kanyonlarına, denizine güzellik kattınız. Bizim sadece Altınordumuz değil, Ünyemiz, Aybastımız, Çaybaşımız ve tüm ilçelerimiz sizin için kamp yeridir. İstediğiniz her yerde kamplarınızı yapabilirsiniz. Bizim için çok özelsiniz. Hiçbir şekilde çekinmeden istediğiniz her yerde kampınızı düzenleyebilirsiniz. Bu kamplarda bütün streslerinizi atabilirsiniz. Turizm elçisi olarak bu güzellikleri bütün dünyaya yaymalıyız. Ordu Bergama gibi, Efes gibi tarihi güzellikleri olan bir şehirdir. Buradaki tarihi eserler turizme büyük hizmetler sunuyor. Tarihin ezberini bozacağız. Ordumuza zenginlik kattığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.

Festivale katılan Vosvos severler, Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki törenden sonra bir hafta boyunca yer yer arazi araçlarının bile zorlanacağı yollardan geçerek Ordu yaylalarında tur atacaklar. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:19 Kaynak: İHA
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