Votkanın üzerine dezenfektan içen denizci komaya girdi - Son Dakika

Votkanın üzerine dezenfektan içen denizci komaya girdi

Samsun açıklarındaki yük gemisinde çalışan 26 yaşındaki Ukraynalı denizci, votkanın üzerine dezenfektan içmesinin ardından zehirlenerek komaya girdi. Denizcinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Samsun açıklarındaki yük gemisinde önce votka, ardından da dezenfektan içtiği iddia edilen 26 yaşındaki Ukraynalı denizci zehirlenerek komaya girdi. Hastaneye kaldırılan genç denizci yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. RUSYA'DAN SAMSUN'A BUĞDAY GETİRMİŞLERDİ Rusya'dan Samsun'a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu Maksym Stovba'nın gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI Zehirlenen denizci, gemi ile Samsun Limanı'na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Komaya girdiği öğrenilen ve hayati tehlikesi bulunan Maksym Stovba'nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

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