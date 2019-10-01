Votkayı azaltan Rusların yaşam süreleri uzadı
4 dakika önce
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yaptığı bir araştırma, Rusların artık daha az içki içip, daha uzun süre yaşadığını ortaya koydu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı bir araştırma, Rusların artık daha az içki içip, daha uzun süre yaşadığını ortaya koydu. Ülkede son yıllarda alkole yapılan zamlar nedeniyle özellikle votka satışlarında büyük düşüş kaydedildi.
DSÖ araştırmasına göre, Rusya'da kişi başına alkol tüketimi 2003 ila 2016 yılları arasında kişi başına yüzde 43 düştü. DSÖ, alkol tüketimindeki düşüşü Rusların yaşam süresinin uzamasında en önemli faktör olarak görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:46
Kocaeli'deki 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda 7 kişi gözaltına alındı Eşini bıçaklayarak öldüren kadına "haksız tahrik" indirimiyle 24 yıl hapis istemi KKTC'de 7 yaşındaki kız çocuğunu istismara 5 yıl hapis İtalyan hükümeti oy kullanma yaşını 16'ya indirmeyi planlıyor: Seçmen sayısı 1 milyon artacak