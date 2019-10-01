Son Dakika Haberleri: Votkayı azaltan Rusların yaşam süreleri uzadı
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Votkayı azaltan Rusların yaşam süreleri uzadı

4 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yaptığı bir araştırma, Rusların artık daha az içki içip, daha uzun süre yaşadığını ortaya koydu.

Votkayı azaltan Rusların yaşam süreleri uzadı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı bir araştırma, Rusların artık daha az içki içip, daha uzun süre yaşadığını ortaya koydu. Ülkede son yıllarda alkole yapılan zamlar nedeniyle özellikle votka satışlarında büyük düşüş kaydedildi.


DSÖ araştırmasına göre, Rusya'da kişi başına alkol tüketimi 2003 ila 2016 yılları arasında kişi başına yüzde 43 düştü. DSÖ, alkol tüketimindeki düşüşü Rusların yaşam süresinin uzamasında en önemli faktör olarak görüyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:46 
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