Vox Blis Ortaokul Korosu Bronz Diploma Aldı

Açılış töreni Tuna nehrinde tekne turu ile gerçekleşen festivale, yaşları 10 ila 12 arasında değişen küçük koristlerden oluşan, şefliğini Giray Bayer'in yaptığı, piyanoda Bilkent Üniversitesi piyano bölümünden Sadakat Velibekova'ın eşlik ettiği Vox Blis Ortaokul Korosu, tüm koro şefleri tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

USA Camp olarak turizm sektöründe başarılı projelere imza atan Berk Aktan'ın organizasyonunu gerçekleştirerek, bizzat eşlik ettiği koro, ilk uluslararası yarışmasında, tüm jüri üyelerinin ortak kararı ile Bronz Diploma almaya hak kazandı. Diploma töreni sonrası öğrencilerc kendileri için özel olarak düzenlenen Linz ve Viyana şehir turlarına katıldılar.

Öğrencilerden Altın Sözü!

İlk yarışmalarında büyük bir süprize imza atan genç koristler, yarışma sonrasında bir sonraki yıl için hedefi şimdiden "Altın" olarak belirledi.