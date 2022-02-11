VRL Türkiye: Birlik Fikstürü Yayınlandı!

Türkiye'nin ilk resmi VALORANT ligi olacak olan VRL Türkiye: Birlik'in başlamasına artık sayılı günler kaldı. 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan ligin fikstürü yayınlandı. 8 takım ilk aşamada VCT 2022: EMEA Challengers Terfi turnuvasında mücadele ederek 2. Aşama - EMEA Challengers'a yükselebilmek için mücadele edecek. Ligin normal sezonu dört hafta sürecek ve 8 Mart Salı günü son bulacak. Ardından playoff maçları ile ilk aşamasının şampiyonu belli olacak.

2022 VRL Türkiye: Birlik - 1. Aşama Fikstürü

Ligin ödül havuzu, playoff aşaması ve aşama ödülleri henüz resmi olarak duyurulmadı. İlk aşamayı şampiyon olan takımın VCT 2022: EMEA Challengers Terfi turnuvasında, ikinci aşamanın şampiyonu da 2022 VRL Finalleri'nde mücadele edecek.