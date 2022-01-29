VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları - Son Dakika
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VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

29.01.2022 23:36
VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri'nde bugün C ve D Grubu'nun ilk maçları oynandı.

VRL Türkiye: Birlik liginde mücadele edecek 8 takımın belirleneceği kapalı elemelerde, dün A ve B Grubu'ndan ikişer takım lige yükseldi. Bugün, C ve D Grubu'nun ilk karşılaşmaları oynandı.

VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları
Günün Programı

C Grubu

Günün ilk karşılaşmasında WEDA Esports ve Thunderbolts Gaming karşı karşıya geldi. Ascent haritasında sergilediği üstün oyunuyla 13-1 gibi farklı bir galibiyet alan Thunderbolts Gaming, seride 1-0 öne geçti. Icebox haritasında ise WADE Esports, ilk haritadan bambaşka bir performansla 13-9'luk skorla kazanan taraf oldu. Split haritasında, ikinci haritanın aksine yine Thunderbolts Gaming'in baskın oyununu izledik. Haritayı 13-3'lük skorla kazanan Thunderbolts Gaming, seriyi de 2-1 kazanarak grubunda bir üst tura yükseldi.

Günün ikinci karşılaşmasında ise VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nde başarılı performansı ile göz dolduran Surreal Esports, Regnum Carya Esports karşısına çıktı. Surreal Esports, kötü başladığı Haven haritasında, ikinci yarıda gösterdiği ekstra performansı ile 13-10 galip geldi. Icebox haritasında da ilk haritadan arkasına aldığı rüzgarla baskın bir oyun sergileyerek 13-3 galip geldi. Seriyi 2-0 kazanan Surreal Esports, bir üst tura çıkarak yarın oynanacak olan C Grubu Kazananlar Maçı'nda Thunderbolts Gaming'in rakibi oldu.

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D Grubu

D Grubu Açılış Maçı'nda Kafalar Esports ile adı Bit Scam Skandalı'nda çokça geçen isimlerin yer aldığı Team Lixa karşı karşıya geldi. Haven haritasını Team Lixa, 13-10'luk skorla kazanan taraf oldu. Breeze haritasını da kazanan Team Lixa, 13-3'lük farklı skorla galip gelerek bir üst tura yükseldi.

Günün son karşılaşmasında VALORANT sahnesine yeni adım atmış olan Galatasaray Espor ve Team Aurora karşı karşıya geldi. Normal süresi 12-12 eşitlikle biten Bind haritasında, heyecanlı bir mücadelenin ardından ilk uzatmayı kazanan Galatasaray Espor, 14-12'lik skorla haritayı kapattı. İlk haritanın aksine Haven haritasında tek taraflı bir oyun izledik. Team Aurora ikinci haritayı 13-3 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi. Breeze haritasında ise bu kez tam tersi bir performans Galatasaray Espor'dan geldi. Son haritayı 13-4 kazanan sarı kırmızılı ekip bir üst tura yükselerek Team Lixa'nın rakibi oldu.

Günün Sonuçları

VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları
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Kaynak: EsporGazetesi.com

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Son Dakika Gamegar VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları - Son Dakika

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SON DAKİKA: VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları - Son Dakika
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