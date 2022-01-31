VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 4. gün sonuçları - Son Dakika
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VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 4. gün sonuçları

31.01.2022 07:33
VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 4. gün sonuçları

Bugün oynanan karşılaşmalar sonunda iki takım daha lige yükselmeyi başardı!

14 Şubat'ta başlayacak ve ülkemizin ilk resmi VALORANT ligi olacak olan VRL Türkiye: Birlik için heyecan bugün de kaldığı yerden devam etti. Bugün oynanan 4 maç sonucunda 2 takım daha lige yükselirken, iki takım da turnuvaya veda ederek ligde mücadele etme şansını kaybetti. Yarın oynanacak olan Karar Maçları sonucunda ligin son dört takımı da belli olacak.

VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 4. gün sonuçları

Eleme Maçları

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Günün ilk karşılaşması, kapalı elemelerde sürpriz bir çıkış yakalayan ve dün Thunderbolts Gaming'e karşı verdiği mücadele ile takdir toplayan WEDA Esports'un Regnum Carya Esports ile oynadığı C Grubu Eleme Maçı oldu. Ascent haritasında ilk yarıda üstünlük kuran, ikinci yarıda ise biraz tökezlese de sonunda toparlayan WEDA Esports, 13-7'lik skorla ilk haritayı kazanmayı başardı. Split haritasında ise Regnum Carya Esports, rakibine karşı büyük bir üstünlük kurdu. Uzun süre WEDA Esports, rakibine karşılık veremese de maça yine geri dönmeyi başardı. Normal süresi 12-12 beraberlikle biten Split haritası, ikinci uzatmalarda 15-13 kazanan Regnum Carya Esports, seride durumu eşitledi. Breeze haritasına da iyi başlayan taraf WADE Esports ekibi oldu. Regnum Carya Esports her ne kadar rakibine karşı iyi bir mücadele koymuş olsa da 24 tur süren bu haritanın galibi de 13-11'lik skorla WADE Esports oldu. Regnum Carya Esports, 2-1 mağlup olarak kapalı elemelere veda etti.

D Grubu'nun Eleme Maçı'nda ise Kafalar Esports ve Team Aurora karşı karşıya geldi. Team Aurora, Fracture haritasında iyi bir oyun sergileyerek 13-8 galip gelen taraf oldu. Fakat bu başarılı oyununu sürdüremeyen Team Aurora, Haven haritasında 13-9, Ascent haritasında ise 13-8 mağlup oldu. Seriyi 2-1 galip tamamlayan Kafalar Esports bir üst tura yükselirken Team Aurora turnuvaya veda ederek VRL Türkiye: Birlik'te mücadele etme şansını kaybetti.

Kazananlar Maçları

Günün üçüncü karşılaşmasında Thunderbolts Gaming ve Surreal Esports, C Grubu'ndan lige yükselen ilk takım olmak için karşı karşıya geldi. Icebox haritasında sergilediği performansı ile rakibine karşı üstünlük kuran Thunderbolts Gaming, ikinci yarıda biraz tökezlese de sonlara doğru toparlayarak 13-8 galip geldi. Breeze haritasında ise kıyasıya bir rekabetin ardından galip gelen taraf 13-8'lik skorla Surreal Esports oldu ve seride eşitlik sağlandı. Split haritasında özellikle ikinci yarıda rakibine şans tanımayan Thunderbolts Gaming, haritanın sonunda yakaladığı 6-1'lik seri ile 13-6 galip geldi. Surreal Esports karşısından 2-1 galip ayrılan Thunderbolts Gaming, grubundan lige yükselen ilk takım oldu. Surreal Esports, yarın oynanacak olan C Grubu Karar Maçı'nda WADE Esports karşısına çıkacak.

VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 4. gün sonuçları

D Grubu'nun ikinci ve günün son karşılaşmasında Galatasaray Espor ve Team Lixa, bugün lige yükselen ikinci takım olmak için mücadele ettiler. Bind haritasında iki takım da çekişmeli bir mücadele ortaya koydu. Normal süresi 12-12 eşitlikle biten karşılaşmanın üçüncü uzatmasında Team Lixa 15-13'lük skorla galip elerek seride öne geçti. Breeze haritasında ise Galatasaray Espor çok az zorlanarak 13-7 kazanıp seride beraberliği yakaladı. Maçtaki bu çekişme son harita olan Icebox haritasına da taşındı. Normal süresi 12-12 biten haritayı ilk uzatmada 14-12 kazanan sarı kırmızılılar, bugün VRL Türkiye Birlik ligine yükselen son takım oldu. Team Lixa ise yarın lige yükselebilmek için son şansı olan D Grubu Karar Maçı'nda Surreal Esports ile mücadele edecek.

VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 4. gün sonuçları

Günün Sonuçları

VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 4. gün sonuçları
Kaynak: EsporGazetesi.com
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Surreal Esports, Regnum Carya, Türkiye, Aurora, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 4. gün sonuçları - Son Dakika

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SON DAKİKA: VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 4. gün sonuçları - Son Dakika
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