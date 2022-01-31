Heyecan dolu 5 günlük mücadelenin ardından VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri tamamlandı. Bugün oynanan dört maçla takımlar lige çıkabilmek için son mücadelelerini verdiler ve dört takım daha lige çıkmayı başardı. Bugünkü maçların sonuçlanmasıyla beraber ligde mücadele edecek sekiz takımın tamamı da netleşmiş oldu. VRL Türkiye: Birlik normal sezonu, 14 Şubat'ta başlayacak.

Son Dört Takım

Günün ilk karşılaşmasında Futbolist ve Karagümrük Espor, A Grubu'ndan lige yükselecek ikinci takım olabilmek için karşı karşıya geldi. Ascent haritasının ilk yarısı baş baş bir mücadele ile geçti. 6-6 beraberlikle sonuçlanan ilk yarının ardından savunma tarafına geçen Futbolist, 7-0'lık seri ile haritayı 13-6 kazandı. Benzer bir senaryo Haven haritasında da yaşandı. İlk yarıda yine iki takım da kıyasıya mücadele verdi. İlk yarıyı 7-5 üstünlükle tamamlayan Futbolist, ikinci yarıyı da 6-1'lik seri ile bitirerek haritayı 13-6 kazandı. Seriyi 2-0 galip tamamlayan Futbolist, VRL Türkiye: Birlik'e yükselmeyi başarırken Karagümrük Espor ligde oynama şansını kaybetti.

B Grubu'ndan lige yükselecek ikinci takım olmak için mücadele eden Beşiktaş Esports ve Galakticos, heyecan dolu bir seri ortaya koydu. Fracture haritasına çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş Esports, ilk yarıyı 9-3 önde tamamladı. İkinci yarıda biraz tökezlese de siyah beyazlı ekip haritayı 13-7 kazandı. İlk haritadan mağlup ayrılan Galakticos, Ascent haritasında iyi bir performans gösterdi. İlk yarısını 8-4 önde kapattığı haritayı, ikinci yarıda rakibinin direnişine rağmen 13-11 kazanmayı başardı. İkinci haritadan arkasına aldığı rüzgarı Icebox haritasına da taşıyan Galakticos, bu haritayı da 13-8 kazanarak seriyi 2-1 tamamladı. Galakticos lige yükselirken Beşiktaş Esports turnuvaya veda etti.

C Grubu'nda ise Surreal Esports ve WEDA Esports karşı karşıya geldi. Icebox haritasının ilk yarısında tamamen tek taraflı bir oyun sergileyen Surreal Esports, ilk yarıyı 11-1'lik farklı skorla önde kapattı. İkinci yarıda WEDA Esports, iyi bir oyun sergilese de fark kapanamadı ve haritayı 13-7'lik skorla Surreal Esports kazandı. Split haritasında her iki takım da iyi bir mücadele ortaya koymuş olsa da Surreal Esports 13-7 kazandı. Seriden 2-0'lık skorla galip ayrılan Surreal Esports, VRL Türkiye: Birlik'te mücadele etmeye hak kazandı. Turnuvada gösterdiği performans ile göz dolduran WEDA Esports ise ligde yer alma şansını kaybetti.

Günün son karşılaşmasında D Grubu Karar Maçı'nda Team Lixa ve Kafalar Esports, lige yükselen son takım olabilmek için karşı karşıya geldiler. Icebox haritasının ilk yarısını Team Lixa 9-3'lük farklı skorla önde bitirdi. Fakat Kafalar Esports, ikinci yarıda adeta külleridne doğarak rakibine karşı baskın bir performans sergiledi. Ama maalesef bu galibiyet için yeterli olmadı. Team Lixa ilk haritayı 13-11 kazandı. Haven haritasında da bu heyecan dolu mücadele devam etti. Normal süresi 12-12 beraberlikle biten haritayı ilk uzatmalarda 14-12 kazanan Team Lixa, seriyi 2-0 kazanarak lige yükselen son takım oldu.

Günün Sonuçları

VRL Türkiye: Birlik'te Mücadele Edecek Takımlar