VSDG ve İHH, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika

VSDG ve İHH, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) ve Siirt İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi ailelere sebze ve meyve yardımında bulundu.

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) ve Siirt İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi ailelere sebze ve meyve yardımında bulundu.

Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü

Ekipler, bir hayırseverin desteğiyle kentte 2'si Suriye uyruklu 12 aileye destek çıktı.

Marketten alınan sebze ve meyveler Dumlupınar, Barış, Ulus ve Çal mahallelerinde oturan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine bırakıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Mihraç Teğin, bir bağışçının desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldığını belirtti.

Teğin, "İlimizde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara gıda yardımında bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde çalışmalarımız sürüyor. İHH ile bir bağışçının desteğiyle alınan meyve ve sebzeleri ailelere ulaştırdık. Allah devlette ve millete zeval vermesin." dedi.

İHH gönüllüsü İbrahim Yıldız da yardımların süreceğini vurgulayarak, destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Suriye, Siirt, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VSDG ve İHH, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Son Dakika

15:39 Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:28 YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:08 1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var 21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 17:00 Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek 16:35 Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır 14:42 Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
15:39
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
15:08
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:01
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
14:53
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
14:49
Küçükçekmece Gölü'nün bu halini görenler korkuyla telefona sarıldı! İBB harekete geçti
14:42
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
14:21
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
14:19
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
14:19
Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın transferine son noktayı koyacak
13:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 15:51:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VSDG ve İHH, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]