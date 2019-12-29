VSY Biotechnology, geliştirdiği ürünlerle insanlara ve topluma sağladığı hizmet, ülke ekonomisine katkılarından dolayı "Altın Havan 2019" başarı ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology, geliştirdiği ürünlerle insanlara ve topluma sağladığı hizmet, ülke ekonomisine katkılarından dolayı eczacılığın Oscar'ı olarak bilinen "Altın Havan 2019 Başarı Ödülü"ne layık görüldü. VSY Biotechnology, Altın Havan 2019 Ar-Ge ve İnovasyon birincisi oldu.

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, CEO Dr. Fatih Ergin, CFO Pierre Taner Kokino, CSO Sertan Yılmaz, Ar-Ge ve Kalite Direktörü Meryem Anteplioğlu, Ortopedi & FTR Grup Satış Müdürü Erol Genç, Ar-Ge Müdürü Sultan İlbay, Hindistan Ülke Müdürü Koray Alpaslan ve Likit Üretim Müdürü Suat Altıntaş, törende yer alarak Altın Havan Ödülü'nü aldı.

"Türkiyenin ilk unicorn'larından biri olacağız"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Dr. Ercan Varlıbaş, Ar-Ge ve inovasyonun sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından olduğunu belirterek, eczacılığın Oscar'ı olarak bilinen Altın Havan'ı almalarından dolayı gurur ve memnuniyet duyduklarını kaydetti.

VSY Biotechnology ailesi ile hep birlikte çıktıkları bu yolda başarılı çalışmalara imza attıklarını, gelecek dönemde de aynı başarılı çizgiyi sürdüreceklerini aktaran Dr. Varlıbaş, "VSY Biotechnology'nin marka değerini 1 milyar avronun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece VSY Biotechnology Türkiye'nin ilk unicorn'larından biri olacak." ifadelerini kullandı.

Varlıbaş, bu yıl içinde birçok ödülün sahibi olduklarını ve her ödülün ayrı bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl İKMİB tarafından verilen medikal alanda Türkiye İhracat Birincisi ödülü, Deloitte'un En İyi Yönetilen Şirket Ödülü, European Business Awards Sürdürülebilir İnovasyon Kategorisi Türkiye Şampiyonu, Sağlık Gönüllüleri Türkiye Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin sahibi olduk. Ayrıca Sürdürülebilir İş Ödülleri, Sürdürülebilir İnovasyon Kategorisi, Doktorclub Awards Yılın Medikal Endüstri Ödülleri finalistleri arasında yer aldık. Bizim için bu ödüllerin her biri çok değerli ve başarılarımızın artarak devam etmesinde itici gücü oluşturuyor."