Vsy biotechnology avrupa iş ödülleri'nde ulusal şampiyon oldu

BAŞARILI Avrupalı şirketlerinin belirlendiği Avrupa İş Ödülleri'nde Ulusal Şampiyon seçilen VSY Biotechnology, 3-4 Aralık tarihlerinde Polonya 'da düzenlenecek olan final ödül töreninde yer alacak.

Bu yıl finali 3-4 Aralık'ta Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa İş Ödülleri'nde (European Business Awards), 2 bin 753 şirket arasından VSY Biotechnology, 'Sürdürülebilir İnovasyon Kategorisi'nde Ulusal Şampiyon seçildi. Avrupa iş ödülleri seçimine katılacak firmalar geçtiğimiz aylarda 'one to watch' listesiyle duyurulmuştu. 12'nci yılını kutlayan oluşum kapsamında, bu yıl 33 ülkeden 120 binin üzerinde şirket değerlendiriliyor. Ulusal şampiyonların seçimi aralarında yönetici, politikacı ve akademisyenlerin olduğu jüri tarafından bağımsız bir platformda yapıldı.

Firma, sürdürülebilir inovasyonu önemseyen, yenilikçi ürünlere sahip ve AR-GE inovasyon merkezi olma özellikleriyle bu unvana layık görüldü.

"ÜLKEMİZİ AVRUPA'DA TEMSİL EDİYOR OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor olmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir İnovasyon Kategorisi Avrupa finalinin zorlu geçeceğini tahmin ediyorum. Birbirinden zorlu 33 ülke şampiyonuyla yarışacağız. Ama Avrupa şampiyonluğu için ülkemiz adına umutluyum."

European Business Awards CEO'su Adrian Tripp ise firmanın Ulusal Şampiyon seçilmesinde, etik değerleriyle ön plana çıkan bir başarı göstermesinin etkili olduğunu söyleyerek firmaya finalde başarılar diledi.

Firma daha önce 2016 yılında Büyüme Stratejisi Kategorisi'nde Avrupa İş Ödülleri Ulusal Şampiyonu seçilmişti.