Son Dakika Haberleri: Vsy Biotechnology, Bn Academy Meetup'ın Konuğu Oldu

Vsy Biotechnology, Bn Academy Meetup'ın Konuğu Oldu

42 dakika önce

VSY Biotechnology İç Denetim Müdürü Seyhan Gençağ Gök, genç liderlerin bir araya geldiği yetkinlik tabanlı lider topluluğu BN Academy Meetup serisinin konuğu oldu.

Vsy Biotechnology, Bn Academy Meetup'ın Konuğu Oldu, System.String[]
VSY Biotechnology İç Denetim Müdürü Seyhan Gençağ Gök, genç liderlerin bir araya geldiği yetkinlik tabanlı lider topluluğu BN Academy Meetup serisinin konuğu oldu.

VSY Biotechnology'nin açıklamasına göre, şirketin davetli olduğu etkinliğin Kişisel Gelişim ve Liderlik Oturumu'nda VSY Biotechnology İç Denetim Müdürü Seyhan Gençağ Gök yer aldı. Gök konuşmasında; "liderlik için duygu yönetiminin" önemini vurguladı.

Etkinliğin Kişisel Gelişim ve Liderlik Oturumu'nda davetli konuşmacı olarak yer alan Seyhan Gençağ Gök, yönetimin üç aşamasının; duygu yönetimi, işin yönetimi, insan yönetimi olduğunu açıklayarak; en zorunun ise duygu yönetimi olduğunu ifade bildirdi.

Gök, "Duygu yönetimini başarmanın yolu kendini dinlemekten kendi koçluğunu yapmaktan geçer. Duygu yönetimi başarılamaz ise direkt olarak ilişki yönetimi, dolaylı olarak da iş yönetimi etkilenir. Liderler; iyi ilişkiler kurma, duygu ve iş yönetimi yetkinliğine sahip, benlik duygusuna hitap eden profillerdir." ifadelerini kullandı.

Liderde olması gereken genel özelliklere de değinen Gök, "Lider insani özellikleri taşımalı; yardımseverlik, anlayış, bir araya getirme, eğlendirme, yetiştirme özellikleriyle bütünleşmeli. İmajını güçlü kılması için yenilenme, ustalık, orijinallik, cesaret, etik değerlere sahip olmalı. Kıvılcım çakmak için konuşurken içten olmalı, öncelikleri belirlemeli, zorluklardan fırsatlar çıkarmalı, etkiye tepki vermek yerine karşılık vermeli ve hak edene övgü sunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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