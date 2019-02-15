Vsy Biotechnology Bv ve Carl Zeiss Meditec Ag Uyuşmazlıklarını Çözdü

VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü.

VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü.



VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG, Tri-ED 611 ile ilgili dava ve patent uyuşmazlıklarını çözdüklerini duyurdu.



Taraflar, anlaşma hükümlerini açıklamama kararı aldı.

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