Son Dakika Haberleri: VSY Biotechnology Meksika pazarındaki payını artırıyor

VSY Biotechnology Meksika pazarındaki payını artırıyor

1 saat önce

VSY Biotechnology faaliyet gösterdiği göz alanında dünyanın önde gelen kongre ve fuarlarına katılmaya devam ediyor.

VSY Biotechnology Meksika pazarındaki payını artırıyor, System.String[]
VSY Biotechnology faaliyet gösterdiği göz alanında dünyanın önde gelen kongre ve fuarlarına katılmaya devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology faaliyet gösterdiği göz alanında dünyanın önde gelen kongre ve fuarlarına katılmayı sürdürüyor. VSY Biotechnology, Meksika'da düzenlenen 34. Pan-Amerikan Oftalmoloji Kongresi'nde standıyla yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, Meksika pazarında etkin çalışmalar yürüttüklerini ve Meksika'nın VSY Biotechnology'nin önemli potansiyel pazarlarından biri olduğunu belirterek, Meksika'da yaptıkları çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:
"Meksika dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Latin Amerika'nın Brezilya'dan sonra ikinci, dünyanın 11. büyük ekonomisi olarak her alanda geniş pazarlara sahip bir ülke. 130 milyon nüfusu bulunuyor. 420,8 milyar dolar ithalat hacmi ile de dünya sıralamasında 13. sırada yer alıyor.
VSY Biotechnology olarak göz alanında ihtiyaç duyulan yüksek teknolojiye sahip ürünleri Meksika'ya sunuyor olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Her mesafede görüş gücü sunan, insanları 18 yaşındaki görüş gücüne kavuşturabilen Trinova lenslerimizden Meksikalı hekimler ve hastaları oldukça memnun ve Trinova kullanıldıkça, memnuniyet duyanların sayısı arttıkça Meksika pazarındaki payımızı da artırmaya devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:20 Kaynak: AA
CEO, Meksika, Güncel
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