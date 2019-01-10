Son Dakika Haberleri: Vsy Biotechnology'ye Yeni İnsan Kaynakları Müdürü

Vsy Biotechnology'ye Yeni İnsan Kaynakları Müdürü

2 saat önce

VSY Biotechnology İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevine Muazzez Saruhan Yalça getirildi.

Vsy Biotechnology'ye Yeni İnsan Kaynakları Müdürü, System.String[]
VSY Biotechnology İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevine Muazzez Saruhan Yalça getirildi.

VSY Biotechnology'nin açıklamasına göre, şirketin yeni İnsan Kaynakları Müdürü, 15 yılı aşkın süredir çeşitli sektörlerdeki firmaların insan kaynakları yönetimlerinde görev alan Muazzez Saruhan Yalça oldu.


Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Saruhan, Beykent Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

Son 2 yıldır Promat Basım Yayın San. AŞ'de görev alan Saruhan, daha önceki 10 yıl boyunca Medtronic Türkiye'de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev almıştı.

Açıklamada görüşleri yer alan Yalça, VSY Biotechnology ailesine katılmasından dolayı mutluluk duyduğunu bildirdi.

Yalça, "VSY Biotechnology'nin çalışan memnuniyetine dayalı bir insan kaynakları politikası mevcut. Yurt içinde ve dışında çok hızlı gelişen inovatif bir firma ve insan kaynakları süreçlerine de insan ve teknoloji odaklı yaklaşıyor. Yetkinlik sahibi, aynı zamanda yetenek, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren VSY Biotechnology ailesi ile insan kaynakları süreçlerini yönetiyor olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Ekonomi
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