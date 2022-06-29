SARAYBOSNA - Vucic, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika
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SARAYBOSNA - Vucic, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi ile görüştü

29.06.2022 22:38

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu ve Diğer Batı Balkan Bölgesel Konular Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) Belgrad- Priştine Diyaloğu ve Diğer Batı Balkan Bölgesel Konular Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vucic ve Lajcak, başkent Belgrad'da yaptıkları görüşmede, Belgrad-Priştine ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Vucic, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kosova'daki Sırpların içinde bulundukları durumdan rahatsız olduğunu dile getirerek, "Belgrad ve Priştine arasında diyalog ve müzakere olmadığı açık. Sırbistan, barışı korumak için her şeyi yapmaya devam ediyor ama Kosovalı Arnavutlar ve akıl hocaları barışın korunmasını istemiyor." dedi.

Vucic, "10 yıldır uzlaşmacı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Onlar ise Sırbistan'ı aşağılamak istiyor. Kimse bir şey yapmıyor, konuşmak istemiyor. Tek istekleri Sırbistan'ı küçük düşürmek." değerlendirmesinde bulundu.

Uzlaşma yoluyla çözüme ulaşmaya yönelik faaliyetleri desteklediğini vurgulayan Vucic, Priştine'deki kurumların Sırp kimlik kartlarını yasaklamaya yönelik kararını sert bir dille eleştirdi. Vucic, ülkesinin herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacağını ancak yanıtının "akıllıca ve doğru" olacağını söyledi.

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Kaynak: AA

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