Vucic: "Lavrov'un ziyaretinin iptal edilmesine üzüldüm ama şaşırmadım" - Son Dakika
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Vucic: "Lavrov'un ziyaretinin iptal edilmesine üzüldüm ama şaşırmadım"

06.06.2022 22:27
Vucic: "Lavrov'un ziyaretinin iptal edilmesine üzüldüm ama şaşırmadım"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu ancak şaşırmadığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu ancak şaşırmadığını söyledi.

Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) yayınına katılarak ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın, Lavrov'un uçağına hava sahasını kapatmasıyla bugün yapılması planlanan ziyaretin iptal edilmesini değerlendiren Vucic, "Bir terslik bekliyordum. Üzüldüm ama şaşırmadım. Sırbistan gibi küçük bir ülkeye yapılan bu organize saldırı ve histerilerle uzun zamandır karşı karşıya kalmadım." dedi.

Sırbistan'da 4 Nisan'da yapılan seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Vucic, yeni dönemde Avrupa Birliği (AB) üyeliği için hızlı adımlar atacaklarını, ülkeye ilişkin kararları da kimseye bağımlı kalmadan alacaklarını vurguladı.

Vucic, 10 Haziran'da Sırbistan'ı ziyaret etmesi beklenen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un gelişi için, "Scholz, Lavrov ziyareti gerçekleşseydi de gelecekti. Kendisi her halükarda Sırbistan için çantası dolu geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sergey Lavrov, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

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