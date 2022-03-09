Vücuda sarılı 8 kilo 400 gram eroine 2 tutuklama - Son Dakika

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, vücutlarına sardıkları 8 kilo 400 gram eroinle yolcu otobüsünde yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmada, yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Şüphe üzerine 2 kişinin kimlik sorgusu ve üst araması yapıldı. Şüphelilerin vücutlarına sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.