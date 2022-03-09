Vücuda sarılı 8 kilo 400 gram eroine 2 tutuklama - Son Dakika
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Vücuda sarılı 8 kilo 400 gram eroine 2 tutuklama

09.03.2022 09:51
Vücuda sarılı 8 kilo 400 gram eroine 2 tutuklama

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, vücutlarına sardıkları 8 kilo 400 gram eroinle yolcu otobüsünde yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, vücutlarına sardıkları 8 kilo 400 gram eroinle yolcu otobüsünde yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmada, yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Şüphe üzerine 2 kişinin kimlik sorgusu ve üst araması yapıldı. Şüphelilerin vücutlarına sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Vücuda sarılı 8 kilo 400 gram eroine 2 tutuklama
Vücuda sarılı 8 kilo 400 gram eroine 2 tutuklama
Vücuda sarılı 8 kilo 400 gram eroine 2 tutuklama
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kızıltepe, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vücuda sarılı 8 kilo 400 gram eroine 2 tutuklama - Son Dakika


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