Vücudu yanan Suriyeli Halid, Kayseri'de tedaviye alındı - Son Dakika

SURİYE'de savaştan kaçarak sığındıkları çadırkentte, soba yakılması sırasında meydana gelen patlama sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Halid Hamo (6), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda başarılı bir operasyon geçirdi. Hemo'nun hastanede tedavisi devam ediyor.

Humus'a bağlı Hule ilçesinde annesi ve 2 kız kardeşi ile yaşayan Halid Hamo, ülkesindeki savaş nedeniyle 2017 yılında göç ederek Kefer Naha bölgesinde bulunan çadırkente yerleşti. Kalmak zorunda oldukları çadırkentte yaklaşık 1,5 yıl önce soba yakılması sırasında gerçekleşen patlama sonucu Halid Hamo'nun vücudunun büyük bir bölümü yandı. İlk tedavisi Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği tarafından yapılan Halid Hamo, zorlu yaşamına burada devam etti. Kızılay ekipleri, Suriye'de yürütülen faaliyetler kapsamında geçen günlerde aileyi ziyaret etti. Bu ziyarette Halid Hamo'nun daha önce yapılan tedavisinin olumlu sonuçlanmadığı görüldü. Halid Hamo'nun bilgi ve görüntüleri Kızılay Alan Koordinatörlüğü tarafından Çobanbey Devlet Hastanesi yetkilileri ile paylaşıldı. Yapılan araştırma ve tetkikler neticesinde küçük Halid Hamo'nun tedavisinin Suriye'de mümkün olmadığı görüldü.

KAYSERİ'DE AMELİYAT EDİLDİ

Suriye'deki mülteci kampından alınarak Türk Kızılayı tarafından Azez 'de bulunan Vatan Hastanesi'ne getirilen Halid Hamo, Suriye'den de 4 gün önce Türkiye 'ye getirildi. Tedavisi için ise, ilk olarak Türk Kızılay'ının Kayseri 'de bulunan konuk evinde misafir edilen Hamo, ardından ERÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'na yatırıldı. ERÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ve ekibi tarafından, başarılı geçen cerrahi bir operasyonun ardından, serviste tedavi altına alınan Halid'i ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış , ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Halid Hamo'nun sağlık durumu hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Kemaloğlu, gerçekleştirilen cerrahi operasyonun başarılı geçtiğini kaydetti.

'HALİD'İN DURUMU GAYET İYİ'

Yapılan operasyona değinen Doç. Dr. Kemaloğlu, "Halid'in dün itibarı ile operasyonunu yaptık. Her iki eli ve yüzüne müdahalelerde bulunduk. Amacımız Halid'in gelecek için biraz daha umutlu olmasını sağlamak. Umarım bunu da başarabiliriz. Halid'in şuanda durumu gayet iyi. Yaklaşık 5 gün daha hastanemizde misafir etmeyi planlıyoruz. Sonraki süreç de ise Kayseri'de misafirhanede ağırlamaya devam ederek tedavisini takip edeceğiz" dedi.

'SAĞLIK ALANINDA DESTEK VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

ERÜ Rektörü Prof. Mustafa Çalış ise, Halid Hamo'nun tedavisi için her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Minik Halid'in Suriye'de ailesi ile birlikte evlerinde bir soba patlaması sonucunda vücudunda geniş çapta yanıklar meydana gelmiş. İlk tedavisi orada yapıldıktan sonra Türk Kızılay'ının yardımları ile üniversitemiz hastanelerine getirildi. Burada ilk operasyonu yapıldı. Şu anda serviste tedavisi devam etmektedir. Bizler bu aşamada sağlık alanında destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah minik yavrumuzu en kısa zamanda sağlığına kavuşturarak, taburcu edip ailesine kavuşturacağız. Ben buradan minik Halid ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavisinde emeği geçen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi doktorlarımıza ve Türk Kızılay'ı yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.