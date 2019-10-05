Son Dakika Haberleri: Vücudun sıvı ihtiyacını gidermek için en iyi seçenek su mu?
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Vücudun sıvı ihtiyacını gidermek için en iyi seçenek su mu?

36 dakika önce

nsan vücudunun temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için düzenli olarak sıvı tüketmesi gerektiği tartışmasız bir gerçek. Peki vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için su en iyi seçenek mi? İskoçya'daki Saint Andrews Tıp Fakültesi profesörlerinden Ronald Maughan'a göre değil.

Vücudun sıvı ihtiyacını gidermek için en iyi seçenek su mu?, System.String[]

İnsan vücudunun temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için düzenli olarak sıvı tüketmesi gerektiği tartışmasız bir gerçek. Peki vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için su en iyi seçenek mi?


İskoçya'daki Saint Andrews Tıp Fakültesi profesörlerinden Ronald Maughan'a göre değil. Maughan ve ekibi farklı içeceklerin vücudun sıvı ihtiyacını karşılama performanslarını karşılaştıran bir çalışmaya imza attı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:01 
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