VÜCUDUNA SAPLANAN ÇAPA MAKİNESİNİN PARÇALARIYLA HASTANEYE GETİRİLDİ - YENİDEN - Son Dakika
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VÜCUDUNA SAPLANAN ÇAPA MAKİNESİNİN PARÇALARIYLA HASTANEYE GETİRİLDİ - YENİDEN

22.04.2022 15:50

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Emirhan Çakır (23) çapa makinesiyle bahçesini sürdüğü sırada tarım aracının üzerine düşünce, bıçaklar vücuduna saplandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Emirhan Çakır (23) çapa makinesiyle bahçesini sürdüğü sırada tarım aracının üzerine düşünce, bıçaklar vücuduna saplandı. Emirhan Çakır vücuduna saplanan makinenin parçalarıyla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde, Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca Köyü'nde meydana geldi. Emirhan Çakır çapa makinesiyle evinin bahçesini sürerken, dengesini kaybederek tarım aracının üzerine düştü. Çapa makinesinin bıçakları Emirhan Çakır'ın bacaklarına ve vücuduna saplandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, çapa makinesinin bazı bölümlerini ayırdı. Emirhan Çakır vücuduna saplanan makinenin bıçaklarıyla ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. İtfaiye ekibi de hastaneye gelirken, Emirhan Çakır kontrolden geçirildi. Çakır daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

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Zonguldak, İtfaiye, Ereğli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VÜCUDUNA SAPLANAN ÇAPA MAKİNESİNİN PARÇALARIYLA HASTANEYE GETİRİLDİ - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: VÜCUDUNA SAPLANAN ÇAPA MAKİNESİNİN PARÇALARIYLA HASTANEYE GETİRİLDİ - YENİDEN - Son Dakika
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