Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi cezası - Son Dakika
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Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi cezası

30.05.2022 15:26
Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi cezası

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda vücuduna sardığı 1 kilo 590 gram esrarla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi cezası verildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda vücuduna sardığı 1 kilo 590 gram esrarla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilen yolcu obüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüste ve yolcuların üzerinde arama yapan ekipler, bebeğiyle yolculuk yapan Bahar D.'nin (30) şüpheli hareketleri üzerine üst araması yaptı. Yapılan aramada genç kadının vücuduna sarılı halde 1 kilo 590 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Bahar D., emniyetteki işlemlerinin ardında çıkarıldığı mahkemece 1 yıl ev hapsi cezasına çarptırıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi cezası - Son Dakika


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