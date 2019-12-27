Vücuduna sarılı 2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakalanan zanlı ile eşi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vücuduna sarılı 2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakalanan zanlı ile eşi tutuklandı - Son Dakika

Vücuduna sarılı 2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakalanan zanlı ile eşi tutuklandı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir şüphelinin vücuduna sarılı halde 2 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Vücuduna sarılı 2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakalanan zanlı ile eşi tutuklandı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir şüphelinin vücuduna sarılı halde 2 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde denetim yaptı. Otobüste bulunan N.A'nın tedirgin cevaplar vermesi üzerine yapılan üst aramasında, vücuduna sarılı halde 1 kilo 987 gram eroin bulundu.

N.A. ile yanında bulunan eşi R.A, gözaltına alındı. R.A, uyuşturucudan haberi olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bir başka operasyonda ise yolcu otobüsünde seyahat eden F.Y'nin valizinde 6 kilo 77 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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