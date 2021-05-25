Vücuduna sarılı uyuşturucu paketleriyle yakalandı - Son Dakika

Vücuduna sarılı uyuşturucu paketleriyle yakalandı
25.05.2021 16:09
KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobildeki 2 kadından birinin vücuduna paketler halinde sarılı 1 kilo 59 gram metamfetamin ele geçirildi.
KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobildeki 2 kadından birinin vücuduna paketler halinde sarılı 1 kilo 59 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek bir süre takibe alınan otomobil kent girişinde durduruldu. Araçta bulunan Suriye uyruklu Fatıma K. ve Imad A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Fatıma K.'nın üzerinde yapılan aramada vücuduna sarılı 12 pakette 1 kilo 59 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan kadın şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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