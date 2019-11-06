Vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı

MALATYA'da, polis tarafından durdurulan otobüsteki yolculara yapılan üst aramasında, 1 yolcunun vücuduna sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi.

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