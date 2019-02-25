Vücuduna Yapıştırdığı Tabanca Parçalarını Türkiye'ye Sokmak İstedi

Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan bir Türk vatandaşının üzerinde 10 tabancaya ait parçalar bulundu.

Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan bir Türk vatandaşının üzerinde 10 tabancaya ait parçalar bulundu.



Bulgaristan Gümrükler Ajansı, silahları parçalayarak Türkiye'ye sokmak istediği bildirilen ve ismi açıklanmayan Türk vatandaşının Dereköy Sınır Kapısı'nın Bulgar tarafındaki Malko Tırnovo Gümrüğü'nden Türkiye'ye giriş yapmak istediğini açıkladı. Tabancalara ait parçaların şahsın vücudunun çeşitli yerlerine yapışık halde bulunduğunu bildiren Gümrükler Ajansı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - SOFYA

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