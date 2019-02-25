Son Dakika Haberleri: Vücuduna Yapıştırdığı Tabanca Parçalarını Türkiye'ye Sokmak İstedi

Vücuduna Yapıştırdığı Tabanca Parçalarını Türkiye'ye Sokmak İstedi

44 dakika önce

Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan bir Türk vatandaşının üzerinde 10 tabancaya ait parçalar bulundu.

Vücuduna Yapıştırdığı Tabanca Parçalarını Türkiye'ye Sokmak İstedi, System.String[]
Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan bir Türk vatandaşının üzerinde 10 tabancaya ait parçalar bulundu.

Bulgaristan Gümrükler Ajansı, silahları parçalayarak Türkiye'ye sokmak istediği bildirilen ve ismi açıklanmayan Türk vatandaşının Dereköy Sınır Kapısı'nın Bulgar tarafındaki Malko Tırnovo Gümrüğü'nden Türkiye'ye giriş yapmak istediğini açıkladı. Tabancalara ait parçaların şahsın vücudunun çeşitli yerlerine yapışık halde bulunduğunu bildiren Gümrükler Ajansı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - SOFYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

Politika
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