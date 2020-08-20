Vücudunda yanık izleri olan 11 yaşındaki Zeynep'in feryadı yürek burkuyor - Son Dakika

Vücudunda yanık izleri olan 11 yaşındaki Zeynep'in feryadı yürek burkuyor

Vücudunda yanık izleri olan 11 yaşındaki Zeynep'in feryadı yürek burkuyor Minik Zeynep: "Vücudum yanık olduğu için kimse yanımda oturmuyor" Vücudunun büyük bölümü yanıp hayata küsen kızı için acılı anneden çağrı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Zeynep Coşkun, geçen kış ayında...

Vücudunda yanık izleri olan 11 yaşındaki Zeynep'in feryadı yürek burkuyor

Minik Zeynep:

"Vücudum yanık olduğu için kimse yanımda oturmuyor"

Vücudunun büyük bölümü yanıp hayata küsen kızı için acılı anneden çağrı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Zeynep Coşkun, geçen kış ayında elini, yüzünü yıkamak için banyoya gitti. Elini musluğa attıktan sonra sıcak su kazanı üstüne devrildi. Vücudunun büyük bir bölümü yanıp aylarca yoğun bakımda kalan Coşkun, hayata tutundu. Coşkun, vücudu yanık olduğu için kimsenin yanına oturmak istemediğini ve okula gidemeyeceğini belirterek, başta Sağlık Bakanı olmak üzere yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Sur ilçesinde babasından ayrı, annesiyle, babaannesi ve halasıyla yaşayan 11 yaşındaki Zeynep Coşkun, geçen kış ayında sabah elini, yüzünü yıkamak için banyoya gitti. Elini musluğa atan Coşkun'un üstüne sıcak su kazanı devrildi. Acılar içinde kalan Coşkun'a çığlıklarıyla aile fertleri yetişip sıcak suyun içinden çıkartmaya çalıştı. Aile fertlerinin de yandığı sudan Coşkun'u kurtararak hastaneye yetiştirdi. Yaklaşık 2,5 ay alçılı bir şekilde tedavi gören Coşkun, hayata tutundu. Coşkun, vücudunda büyük izler kaldığı için kimsenin onun yanında oturmadığını belirterek, okula gitmediğini ve gitmek istemeyeceğini belirtti. Tedavi için ailesinin de imkanı olmadığını ifade eden Zeynep Coşkun, başta Sağlık Bakanı olmak üzere yetkililere yardım çağrısında bulunup, kendisini bu acıdan kurtarmalarını istedi. Anne Fatma Duran da kızının durumundan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, bir anne olarak kendisinin de duruma üzüldüğünü dile getirdi.

"Çok zor günler yaşadık, kızım 1,5 yıldır daha da kendine gelemiyor"

3 çocuk annesi Fatma Duran, büyük kızının geçen yıl ocak ayında sabah elini yüzünü yıkamak için banyoya gittiğini, sabah 10.00 sularında herkesin uyuduğunu söyledi. Bağırma sesiyle uyandığında kızını kaynar suyun içinde bulduğunu belirten anne Duran, "Ben o zaman hamileydim, kızımı kimse banyodan çıkaramadı. O kadar ki kaynar su çoktu. Kim banyoya gidiyordu yanıyordu, geri geliyordu. Ablam buradaydı, ablam gitti ayakları yandı, onu çıkardı. Hastaneye götürdük, 10 yaşındaydı. 2,5 buçuk ay hastanede yoğun bakımda kaldı. Kızımın durumu çok ağırdı, yaşaması bir şans oldu. Çok zor günler yaşadık, kızım 1,5 yıldır daha da kendine gelemiyor. Okula gitmek istemiyor. Ona yanık elbisesi yazdılar, dediler o iyidir ondan aldık. Borç ettik, sağ olsun millet borç verdi aldık. Hiçbir faydasını görmedik, kızım şimdi hiç iyi değil. Psikolojisi bozulmuş, bende onu öyle görünce kahroluyorum. Kızım o yaralarını görünce diyor ben okula gitmiyorum daha. Geçen sene hiç gitmedi. Bu senede diyor ben gitmek istemiyorum. Bunun tedavisi eğer varsa, lütfen, yetkililere sesleniyorum yardımcı olsunlar. Benim durumum yok, benim kızımın psikolojisi bozulmuş. Bir anne olarak benimde bozulmuş" dedi.

"Kimse benimle arkadaş olmuyor, sürekli tek başıma oturuyorum, okula gitmek istemiyorum"

11 yaşındaki Zeynep Coşkun, kimsenin kendisiyle arkadaş olmadığını söyledi. Elini, yüzünü yıkamak için elini musluğa attıktan sonra sıcak su kazanının üstüne devrilerek yandığını kaydeden Coşkun, "Ağlamaya başladım, teyzem beni kurtarmaya çalıştı onunda ayağı yandı. Ambulansta beni uyuttular. Hastanede bayılmıştım, yatakta uyandığımda alçılı bir şekilde yatıyordum. 2,5 ay boyunca orada yatakta kaldım, yürüyemiyordum. Bir defa ameliyat oldum. Ayaklarım iyileşmediği için vücudumdan parça kopardılar. Sonra o parçayı bacaklarıma monta ettiler ve bacaklarım öyle iyileşmeye başladı. Ben okula gidemiyorum, herkes benimle dalga geçiyor. Sınıftakiler kimse yanıma oturmuyor. Durumumdan dolayı vücudumu görünce benden kaçıyorlar. Kimse benimle arkadaş olmuyor, ben sürekli tek başıma oturuyorum. Okula gitmek istemiyorum. Bu yaz asla terlik giyemedim, geçen yaz da öyle. Kolluyla dışarı çıkmak zorundayım. 18 yaşıma girdiğimde bana estetik yapabileceklerini söylüyorlar. Ama onunda yüklü bir maliyeti varmış. Ailemin de durumu yok. Babam işsiz, bizi terk etti. Şuanda başka bir şehirde. Bizde babaannemin ve halamın yanında yaşıyoruz. Bu konuda yardım istiyorum. Bana bir ilaç aldılar, 20 bin liraya. Onu da borçla aldılar. Babam, babaannem herkes o borcu ödemek zorunda. Ailemde benim yüzümden hiçbir şey yapamıyor. Yetkililere sesleniyorum, özellikle Sağlık Bakanımıza. Biz ilaçlarımı alamıyoruz, sürekli borçla alıyoruz. Hala o borcu ödüyoruz" şeklinde konuştu.

Vücudunda yanık izleri olan 11 yaşındaki Zeynep'in feryadı yürek burkuyor

Zeynep Coşkun, kızım dizisi, Diyarbakır, Sur, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vücudunda yanık izleri olan 11 yaşındaki Zeynep'in feryadı yürek burkuyor - Son Dakika
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