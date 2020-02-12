Vücudunda yanık ve kesi izleri bulunmuştu...9 yaşındaki Muhammed'in ölümünde şok gelişme - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Vücudunda yanık ve kesi izleri bulunmuştu...9 yaşındaki Muhammed'in ölümünde şok gelişme - Son Dakika

Vücudunda yanık ve kesi izleri bulunmuştu...9 yaşındaki Muhammed'in ölümünde şok gelişme

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vücudunda kesi ve yanık izleriyle ölü bulunan 9 yaşındaki Muhammed Hüseyin soruşturması derinleştiriliyor.

Vücudunda yanık ve kesi izleri bulunmuştu...9 yaşındaki Muhammed'in ölümünde şok gelişme, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vücudunda kesi ve yanık izleriyle ölü bulunan 9 yaşındaki Muhammed Hüseyin soruşturması derinleştiriliyor. Polisin gözaltına aldığı üvey anne, baba ve 2 kardeşin sorgusu devam ederken, mahalle sakinlerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaklaşık 7 ay önce şikayet mektubu yazdığı ortaya çıktı.


Gemlik'te 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma genişletilerek devam ediyor.


Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş bürosunun mahalleli ve görgü şahitlerinin ifadesi ve savcılık talimatıyla küçük çocuğun babası ve üvey annesi ile iki kardeşinin gözaltına almasının ardından, küçük çocuğun maruz kaldığı işkence ile alakalı mahallenin Cimer'e de şikayette bulunduğu öğrenildi.


Ailenin ekonomik durumunun iyi olduğunu ifade eden vatandaşlar, CİMER'e yazdıkları 22 Temmuz 2019 tarihli dilekçede, üvey annenin kendisinden olmayan çocuklara işkence yaptığını, dilendirdiğini, kaymakamlıktan aldığı yardımları çarçur ettiği ifade edilerek, üvey çocukların sahiplenilmesi gerektiği belirtiliyor.


Öte yandan Eşref Dinçer Mahallesi 127 Sokak'taki evde ölü bulunan Muhammed Hüseyin'in otopsi işlemleri devam ediyor. İlk incelemede 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen küçük çocuğun vücudunda da yanık ve kesi izleri bulunmuştu. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:46 Kaynak: İHA
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