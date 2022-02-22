Vücudundaki "kaya büyüklüğünde" tümörden ameliyatla kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Vücudundaki "kaya büyüklüğünde" tümörden ameliyatla kurtuldu

22.02.2022 17:20

Şanlıurfa'da, 2 yıldır kalça bölgesinde büyüyerek bir kaya parçasını andıran tümör nedeniyle yüzüstü yatmak zorunda kalan hasta, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da, 2 yıldır kalça bölgesinde büyüyerek bir kaya parçasını andıran tümör nedeniyle yüzüstü yatmak zorunda kalan hasta, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Reşit Sevimli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce 58 yaşındaki Mahmut Kaya'nın sağ kalça bölgesinde dev bir kitle tümörle kendilerine başvurduğunu söyledi. Sevimli, hastanın detaylı MR, tomografi ve gerekli tetkiklerini yaptıktan sonra leğen kemiği bölgesindeki kitlenin 23x23 santimetre boyutlarında olduğunu gördüklerini belirtti.

Tümör 10 kilogramdan fazla çıktı

Hastanın 2 yıldır bu kitle ilgili şikayette bulunduğunu, gittiği hastanelerde bir çözüm bulamaması üzerine kendilerine başvurduğunu anlatan Sevimli, şöyle konuştu:

"Kitlesinin devasa boyutlarda olduğunu, neredeyse kanamadan dolayı hastanın hayatını tehdit eder boyuta geldiğini fark ettik. Hastamızın gerekli tanı ve tetkiklerini, patolojilerini netleştirdik. Bu tümörün cerrahi olarak çıkarılmasını hastamızla paylaştık ve ameliyatı kabul ettikten sonra ameliyathanede 3 saatlik detaylı bir cerrahi sonrası başarılı bir ameliyatla hastamızın kitlesini çıkardık. Kitle 10 kilogramdan fazla çıktı. Dev boyutlarda bir tümör. Hastamızın genel durumu iyi, servisimize aldık, tümöründen kurtuldu. İki aydır yüzüstü yatmak zorunda kalan hastamız şu an sırt üstü yatar pozisyonda, konforu düzeldi, sıkıntılıları geçti. Birkaç gün daha takip edeceğiz, şifa ile taburcu etmeyi planlıyoruz."

Doç. Dr. Sevimli, meslek hayatında ilk kez bu büyüklükteki bir tümörü çıkardığını kaydetti.

"2 aydır yüzüstü yatıyorum"

Mahmut Kaya da Atatürk Barajı'nda çalıştığını, yaklaşık 2 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini, gittiği hastanelerde "risk alamayız" denilerek operasyon yapılmadığını anlattı.

Bunun üzerine Malatya'ya geldiklerini ifade eden Kaya, "Ameliyatım yapıldı, mutluyum. Allah doktorumdan razı olsun. 2 aydır yüzüstü yatıyorum, iki yıldır da çekiyorum. İki aydır artık bütün hareketlerim kısıtlanmış durumdaydı. Son zamanlarda daha çok büyümeye başladı. Şu anda çok rahatım, sağlığıma kavuştum. Bundan sonraki yaşantım daha da ferah olacak en azından oturabileceğim, sırt üstü yatabileceğim. Hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.

Vücudundaki kaya büyüklüğünde tümörden ameliyatla kurtuldu
Vücudundaki kaya büyüklüğünde tümörden ameliyatla kurtuldu
Vücudundaki kaya büyüklüğünde tümörden ameliyatla kurtuldu

YORUMLAR
500
Vücudundaki 'kaya büyüklüğünde' tümörden ameliyatla kurtuldu Vücudundaki 'kaya büyüklüğünde' tümörden ameliyatla kurtuldu Son dakika... Firmalara ve vatandaşlara kişisel veri uyarısı Son dakika... Firmalara ve vatandaşlara kişisel veri uyarısı

İnönü Üniversitesi, Şanlıurfa, Malatya, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vücudundaki 'kaya büyüklüğünde' tümörden ameliyatla kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 17:27:43. #1.12#
SON DAKİKA: Vücudundaki "kaya büyüklüğünde" tümörden ameliyatla kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement