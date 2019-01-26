Vücudunun Büyük Bölümü Olmayan Ömer, Kök Hücre Bekleyenlere Umut Oldu

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen, 'Cana kan oluyoruz' kampanyasına katılan engelliler ve gaziler kan ile kök hücre bağışında bulundu.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen, 'Cana kan oluyoruz' kampanyasına katılan engelliler ve gaziler kan ile kök hücre bağışında bulundu. İki bacağı ve sağ kolu olmadan dünyaya gelen Ömer Dur (24) da kan vererek kök hücre bekleyenlere umut oldu.



Kan ihtiyacının artması ve soğuk hava nedeniyle kan bağışı yapanların sayısının azalması nedeniyle kan stoku azalınca, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı çağrısı yaptı. Çağrı üzerine, harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi üyeleri ile birlikte Kızılay Kan Merkezi'ne gitti. Burada uzmanlar tarafından bilgilendirilen engelli ve gaziler, daha sonra formlarını doldurarak kan ve kök hücre bağışında bulundu. Engelleri nedeniyle kan bağışında bulunamayanlardan kök hücre bağışı için kan örnekleri alındı.



Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, "Cana kan olmak için kimi bastonları, kimi engelli aracı ile kimi de görmeden geldi. Kan ve kök hücresini bağışlamaya gelen gazi unvanı almış ülkemizin nadide madalyasına layık görülen Türkiye Muharip Gazileri Derneği asil üyelerine bu hayır yarışında azami gayret gösterdikleri için minnet duygularımızı haykırmak istiyorum" dedi.



Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Talat- Ümmühan çiftinin 3 çocuğundan biri olan doğuştan engelli Ömer Dur da engeli nedeniyle kan bağışı yapamayınca, kök hücre için 3 tüp kan örneği verdi. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Dur, "Ne mutlu bana ki; birinin hayata tutunmasını sağlayacağım. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, kan bağışı yaparak birilerinin hayata tutunmasını sağlayın. Bundan güzel bir şey olamaz" diye konuştu.



Kök hücre bağışında bulunanlardan biri de Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Gökhan Seven'di. Seven de kök hücre kan bağışında bulunarak, örnek sporculardan biri oldu.



- Erzuru

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